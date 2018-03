Stiri pe aceeasi tema

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene Frans Timmermans va veni, joi, in Romania, urmand sa aiba intalniri cu presedintele Romaniei, sefii celor doua Camere ale Parlamentului, premierul dar si cu Laura Codruta Kovesi sau Tudorel Toader.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat marti seara ca decizia CSM in cazul propunerii de revocare a procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a fost fara echivoc si un dezastru previzibil pentru ministrul Justitiei, Tudorel Toader, „o marioneta a lui Dragnea, a lui Tariceanu si a tuturor celor…

- Ludovic Orban l-a numit „marioneta" pe ministrul Justiției, marți seara, in direct la Digi 24. De asemenea, liderul PNL l-a acuzat pe Tudorel Toader ca este „nebunul" sau „pionul" de pe tabla de șah a lui Dragnea și Tariceanu, ce au drept scop „scaparea propriei piei", nicidecum „cautarea dreptații".…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a mentionat marti, la CSM, posibilitatea unei sesizari a Curtii Constitutionale, in cazul in care presedintele Iohannis va refuza sa o revoce pe sefa DNA, Laura Codruta Kovesi. Ministrul a adus astfel, la nivelul discursului guvernamental, optiunea sesizarii CCR.…

- „Voi fi informat joi despre asta. Ma voi intalni cu ea (procurorul-șef Laura Codruța Kovesi - n.r.) și cu ministrul justiției și le voi asculta argumentele. Dar știți poziția Comisiei. Trebuie sa lasam independența judiciara sa iși faca treaba. Asta este cel mai bine pentru toate statele membre”, a…

- De asemnea, oficialul european se va intalni și cu membrii comisiei speciale pentru legile Justiției. Vizita lui Frans Timmermans a fost anunțata imediat dupa ce ministrul Justiției Tudorel Toader a propus revocarea procurorului-șef al DNA, Laura Codruța Kovesi. „Prim-vicepreședintele Comisiei…

- Procurorul general al Romaniei, Augusin Lazar, emisese, joi seara, o parere care arata menținerea poziției in favoarea șefei DNA, Laura Codruța Kovesi. Totuși, vineri, Parchetul General a explicat printr-un comunicat ca urmeaza ca liderul instituției sa ofere un punct de vedere dupa analizarea raportului…

- 'Evident ca demolarea statului roman va merge mai departe sub conducerea domnilor Dragnea si Tariceanu. Exista o sansa, cei din PSD si ALDE sa se revolte si sa isi dea jos sefii care au confiscat decizia si indreapta aceste doua partide in afara legii. Cand spun demolarea statului roman cred ca…

- Prim-vicepreședintele PNL, Raluca Turcan, a declarat, vineri, ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, s-a “facut de ras in toata Uniunea Europeana”. Turcan a precizat ca este nevoie de o mobilizare a energiilor pro-europene pentru a mentine statul de drept in Romania. “Ministrul Justiției Tudorel Toader…

- "Nu conteaza daca eu sustin sau nu un punct de vedere, conteaza ca ceea ce a scris ministrul in acel raport, daca e adevarat, inseamna ca toate lucrurile acestea sunt ingrijoratoare si ca trebuie luata o decizie", a spus Dancila, la finalul unei vizite la Palatul Elisabeta, unde a participat la un…

- Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a declarat, dupa ce ministrului Justitiei a demarat procedura de revocare din functie, ca va urma procedura legala si va raspunde, "punct cu punct, tuturor afirmatiilor prezentate de ministru". “Voi urma procedura legala si ma voi prezenta,…

- Revocarea lui Kovesi. UDMR: Dupa raportul despre DNA, era imposibil sa ajungi la alta concluzie Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, spune ca, dupa analiza prezentata de Tudorel Toader, era aproape imposibila o alta concluzie decat declansarea revocarii procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi. "A…

- Revocarea lui Kovesi. Procurorul general: Nu exista niciun motiv legal Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, a transmis, joi seara, dupa anuntul ministrului Justitiei, ca isi reafirma pozitia exprimata referitor la Laura Codruta Kovesi si anume aceea ca nu exista niciun motiv legal de revocare…

- ”De aproximativ 1 an de zile ministrul Justitiei, Tudorel Toader, tot incearca sa amane aceasta decizie pe care i-o cer mai marii PSD, oamenii care i-au dat portofoliul Justitiei pe mana, cu scopul clar de a-i scapa de amenintarea dosarelor pe care le au in instanta si nu pentru a administra corect…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat joi ca va declansa procedura de revocare din functie a procurorului-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi. ''În temeiul prevederilor art. 54 alineatul 4 coroborat cu 51 alineatul 2 litera b din Legea 303/2004 privind Statutul…

- Tariceanu a precizat ca nu a discutat cu Toader pe marginea anuntului pe care acesta urmeaza sa il faca referitor la DNA. "Nu, nu am mai vorbit, ceea ce stiti cu totii - anuntul pe care l-a facut ministrul, astazi la ora 18,00 va face o declaratie de presa -, nu stiu exact, vom vedea care…

- Fostul ministru a precizat ca ii pare rau ca nu are și ea inregistrari si ca nu s-a gandit sa pastreze anumite chitante pentru unele 'cadouri' facute procurorilor de Dorin Cocos, fostul ei sot. "Vedeti de ce e bine sa ai dovezi cu nemernicii astia? Ca ies cu senitate sa repete ca o masinarie…

- Dragnea, despre demiterea Codruței Kovesi: Tudorel Toader este unul din cei mai indreptatiti si informati oameni din Romania in acest moment pentru a lua o decizie argumentata, a spus miercuri președintele PSD, la sediul partidului. Dragnea nu a dorit sa comenteze daca el considera ca șefa DNA mai trebuie…

- Tudorel Toader va prezenta in fata Parlamentului raportul privind evaluarea procurorilor-sefi si concluziile sale in legatura cu activitatea celor trei parchete: PICCJ, DNA si DIICOT. ”Ministrul Justiției are obligația de a prezenta in Parlament un raport privind activitatea Ministerului Public, cu…

- "Nu am participat la aceasta discutie si nu stiu nimic despre ea", a declarat Tariceanu, miercuri seara, la Romania TV, intrebat despre discutia pe care Iohannis si Dragnea au avut la Cotroceni dupa ceremonia de depunere a juramantului de catre membrii noului guvern. De asemenea, intrebat in ce relatie…

- Carmen Dan, ministrul propus pentru Afaceri Interne (MAI), a primit, luni dimineata, aviz pozitiv in comisia de specialitate din Parlament, cu 20 de voturi "pentru" si 9 "impotriva".Citeste si: Iohannis, PRESAT sa ia o decizie privind Guvernul: Dragnea si Tariceanu, scrisoare de ULTIM MOMENT…

- Avertismentul Comisiei Europene indreptat catre Romania a trezit furia atat a lui Dragnea și Tariceanu, cat și a fostului președinte Traian basescu, care a catalogat aceasta atitudine ca fiind necorespunzatoare.

- Dezvaluire bomba facuta de Traian Basescu! Fostul președinte a confirmat oficial, pentru prima data la emisiunea ”Romania 9”, la TVR, faptul ca Victor Ponta este ofițer acoperit. Mai mult, Basescu a devoalat și care este sursa aceastei informații. In aceasta seara, fostul președinte a vorbit și despre…

- Premierul sustinut de PSD, Viorica Dancila, a declarat, miercuri, ca asteapta votul de investitura al Parlamentului, afirmand ca pentru PSD si pentru romani este importanta implementarea programului de guvernare, ”tratarea asa cum se cuvine” a Centenarului si pregatirea presedintiei Consiliului UE.…

- Senator PSD, atac la ambasade. Tit Liviu Brailoiu, care este membru in comisia juridica a Senatului, considera ca textul comunicatului comun al ambasadelor a sapte tari Europene, in care reprezentantii misiunilor diplomatice isi exprimau ingrijorarea cu privire la evolutiile in reforma justitiei in…

- Platforma civica IMPREUNA - organizație a societații civile din Romania compusa din peste 1000 de ong-uri și intelectuali din tot spațiul romanesc - le solicita președintelui Iohannis, premierului Tudose, președintelui Camerei Deputaților și președintelui Senatului sa intervina in cazul familiei…

- Comisia speciala pentru legile Justitiei elaboreaza, in aceasta perioada, propunerea legislativa privind transpunerea Directivei, care va fi depusa la Senat. Procedura prevede ca senatorii sa depuna amendamente, apoi Comisia va elabora un Raport pe care il ca trimite Camerei, care este for decizional.…

- Pentru Dennis Man, 2017 s-a dovedit cel mai bun an al scurtei carierei. Daca in prima parte Laurentiu Reghecampf l-a ignorat constant si nu i-a dat prea multe sanse, lucrurile s-au schimbat odata cu venirea lui Nicolae Dica, iar tanarul mijlocas ofensiv s-a transformat intr-un fotbalist decisiv…

- Denis Alibec (29 de ani) a ales sa se distreze in timp ce restul colegilor sai munceau pentru victoria in fata Viitorului (2-0). Lasat de Dica in afara lotului pentru partida cu campioana Romaniei, atacantul de 2,04 milioane de euro a inceput deja vacanta si a plecat la munte, alaturi de cativa…

- FCSB a invins Viitorul, 2-0, s-a apropiat la doar doua puncte de liderul CFR, iar prestatia jucatorilor lui Nicolae Dica l-a multumit pe Gigi Becali. Finaantatorul vicecampioanei a dezvaluit o discutie pe care a avut-o cu Anghel Iordanescu la pauza meciului de pe Arena Nationala,…

- Dennis Man (18 ani) a marcat in poarta Viitorului, duminica seara, al saptelea gol al sezonului, ajutandu-si echipa sa invinga campioana (2-0) si sa se apropie la doua puncte de liderul CFR. La finalul meciului, aradeanul a subliniat importanta celor trei puncte si a fost solidar…

- Gigi Becali a tinut sa confirme, inaintea meciului cu Viitorul, ca Nicolae Dica are postul asigurat la FCSB, urmand ca fostul decar sa mai ramana un an pe banca tehnica a vicecampioanei. Daca Victor Piturca a anuntat ca finantatorul FCSB a luat in calcul demiterea lui Nicolae…

- Aceasta este organizata in memoria regelui Mihai, care s-a stins din viata la varsta de 96 de ani. „Sedinta solemna comuna va beneficia de prezenta parlamentarilor romani – senatori si deputati, precum si a invitatilor de onoare: Presedintele Romaniei, Primul Ministru al Romaniei, fostii presedinti…

- Cristian Tudor Popescu compara actuala clasa politica de la București cu cea care l-a fortat pe Regele Mihai sa paraseasca Romania, acum 70 de ani.Invitat la "Jurnalul de Seara", jurnalistul i-a asemanat pe actualii presedinti ai celor doua Camere din Parlament, cu Gheorghe Gheorghiu-Dej si…

- Ambasadorul Statelor Unite ale Americii la Bucuresti, Hans Klemm, a transmis Romaniei toate urarile de bine cu ocazia Zilei Nationale, evocand totodata sacrificiul eroilor care au murit pentru tara lor.Creste tensiunea la Arcul de Triumf: Sediul ALDE, punctul fierbinte al taberei anti-Iohannis…