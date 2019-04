Stiri pe aceeasi tema

- Marea Britanie ar trebui sa foloseasca urmatoarele luni pentru a regandi decizia de iesire din Uniunea Europeana, a afirmat miercuri seara, in cursul unei dezbateri electorale, prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, candidat la postul de

- UPDATE: Liderii UE au discutat joi seara, la Bruxelles, optiunile privind extinderea Brexitului, luand in considerare o amanare pana pe 7 mai sau pana la sfarsitul anului, daca Marea Britanie va fi de acord sa participe la alegerile europarlamentare, conform unor surse diplomatice, scrie Reuters.…

- Theresa May ii va trimite marti ori miercuri o scrisoare oficiala presedintelui Consiliului European, Donald Tusk, prin care va cere prelungirea negocierilor in virtutea Articolului 50 al Tratatului comunitar si implicit amanarea iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana, a precizat purtatorul…

- Premierul britanic, Theresa May, are in vedere un plan conform caruia iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana ar fi amanata cu pana la doua luni, a relatatat Telegraph duminica, conform Reuters. Oficialii guvernului britanic au elaborat o serie de optiuni care au circulat in weekend si care includ…

- Regatul Unit nu va participa la alegerile europene din mai, intrucat va parasi Uniunea Europeana la 29 martie, a declarat marti secretarul de stat insarcinat cu Brexitul Martin Callanan, raspunzandu-i astfel presedintelui Comisiei Europene (CE) Jean-Claude Juncker, relateaza Reuters.Presedintele…

- Theresa May doreste redeschiderea negocierilor asupra acordului privind Brexitul incheiat la sfarsitul anului trecut cu Uniunea Europeana, a indicat marti purtatorul de cuvant al premierului britanic. "Marea Britanie continuă să creadă că este absolut în interesul ei să…

- Amanarea datei de 29 martie pentru iesirea planuita a Marii Britanii din Uniunea Europeana ar avea sens doar daca Londra ar anunta planuri cu ce trebuie facut dupa ce parlamentarii britanici au respins proiectul de acord privind Brexit-ul, a declarat joi, la un post de radio, eurodeputatul german…

