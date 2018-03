Stiri pe aceeasi tema

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, se afla joi la Bucuresti, pentru o vizita oficiala in cursul careia are intalniri cu oficialitați-cheie ale statului roman: presedintele Klaus Iohannis, presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu,…

- Intrebat daca a citit raportul prin care se cere revocarea procurorului-șef al DNA, Frans Timmermans a raspuns: "Am fost informat și am vazut raportul, dar eu nu sunt un judecator al acestei chestiuni, nu vreau sa fiu eu cel care spune ca ceva e greșit sau nu, dar, din principiu, daca exista acuzații…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a precizat, la intalnirea cu Klaus Iohannis, ca nu exista niciun dubiu ca justitia din tara noastra este independenta, insa atacurile publice din ultima vreme la adresa justitiei creeaza o imagine negativa Romaniei. Totodata, numarul 2 din Comisia…

- Liviu Dragnea, președintele Camerei Deputaților, a oferit aranjamente florale pentru jurnalistele de la Parlament, dar și pentru alte doamne și domnișoarei prezente, cu ocazia zilei de 1 Martie.La trei ore dupa intalnirea pe care a avut-o cu Frans Timmermans, prim-vicepreședintele Comisiei…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu nu este impresionat de venirea prim-vicepreședintelui Comisiei Europene, Frans Timmermans, in Romania. In viziunea parlamentarului, oficialul european ar trebui sa fie mai atent la ce spun Camerele despre Legile Justiției și sa asculte, ca un partener adevarat. Pana la…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene (CE) Frans Timmermans, responsabil pentru mai buna legiferare, relatii interinstitutionale, statul de drept si Carta drepturilor fundamentale, efectueaza o vizita oficiala la Bucuresti joi, 1 martie, avand prevazute in program intalniri la nivel inalt cu autoritatile…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, se afla la Bucuresti, pentru o vizita oficiala, in cursul careia se va intalni cu presedintele Klaus Iohannis, presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, premierul Viorica Dancila, procurorul-sef…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, s-a aratat mirat de faptul ca ar trebui sa dea vreo explicatie referitoare la revocarea din functie a procurorului sef al DNA la intalnirea pe care o va avea joi cu prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, argumentand ca Parlamentul…

- Prim vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, spune ca va cere explicatii de la toate partile implicate in legatura cu propunerea de revocare a procurorului sef al DNA. Frans Timmermans vine la Bucuresti maine si poimaine. Se va intalni cu Laura Codruta Kovesi, cu Tudorel Toader si cu alti…

- Frans Timmermans, prim-vicepresedintele Comisiei Europene, se va afla la Bucuresti pe 1 martie. Potrivit programului oficial, prima intalnire a oficialului european va fi cu presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, apoi cu reprezentantii Comisiei pentru legile Justitiei.

- "Pe 1 martie, domnul Timmermans (prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans - n.r.) va veni la Parlament. Se va intalni cu presedintele Camerei, cu domnul Dragnea, iar dupa aceea cu membrii Comisiei speciale (Comisia comuna a Camerei Deputatilor si Senatului pentru sistematizarea,…

- Frans Timmermans, prim-vicepreședintele Comisiei Europene, se va afla la București joi, 1 martie, la Bucuresti. Potrivit programului oficial, prima intalnire a oficialului european va fi cu presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea.Dupa intalnirea cu Dragnea, Timmermans se va intalni…

- Tineretul Național Liberal considera ca ministrul Justiției, Tudorel Toader, este o rușine și un contraexemplu pentru toți studenții de la Drept din Romania și trebuie sa plece din fruntea ministerului, eventual pentru a deveni copreședinte al PSD impreuna cu Liviu Dragnea: “Linșajul executat la adresa…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, va face, saptamana viitoare, o vizita oficiala de doua zile la Bucuresti.”Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, responsabil pentru o mai buna legiferare, relatii interinstitutionale, statul de drept si Carta drepturilor…

- Intrebat, vineri, 16 februarie, la Romania TV, care este miza Congresului anunțat pentru luna martie, analistul politic Bogdan Chirieac a oferit urmatorul raspuns: "E una singura și, in opinia mea, este evidenta: intarirea puterii domnului președinte Liviu Dragnea in interiorul partidului, in vederea…

- Organizatia judeteana Iasi a PSD a decis, vineri, in Biroul Permanent Judetean, excluderea din partid a primarului Iasiului, Mihai Chirica, iar hotararea finala urmeaza sa fie luata saptamana viitoare in Comitetul Executiv Judetean al organizatiei, trasnsmite News.ro . UPDATE 16.20: Primarul Mihai Chirica…

- Ministrul Tudorel Toader nu este lasat sa vorbeasca in plenul Parlamentului European acolo unde va avea loc o discutie tocmai despre justitia din Romania. De altfel, membrii partidului popular european nu au dorit nici sa aiba o discutie cu oficialul roman inaintea plenului, desi Tudorel Toader…

- Cea de-a doua ediție a competiției de programare pentru fete - Technovation este în plina desfașurare, iar fetele cu vârste cuprinse între 10- 18 ani se pot înscrie pâna pe data de 7 Martie! Programul Technovation Challenge este adus în România…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, s-a intalnit marti, la sediul Parlamentului European din Strasbourg, cu prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, printre temele discutate fiind parcursul si stadiul actual al legilor justitiei, precum si modificarea Codului penal si a Codului…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a anuntat marti ca a primit, din partea ministrului ungar de Externe invitatia oficiala transmisa de premierul Viktor Orban, cei doi urmand sa se intalneasca in calitate de sefi de partide. "Am abordat cateva teme importante pentru Romania si Ungaria. Proiecte…

- "M-am uitat si pe declaratia presedintelui Juncker si pe declaratia presedintelui Iohannis. Am apreciat foarte mult ce a spus presedintele Iohannis, am acelasi punct de vedere. De fapt, si domnul Juncker a spus - poate cu alte cuvinte - acelasi lucru. Legile justitiei vor fi puse in acord cu deciziile…

- Mai bine de o ora au durat dezbaterile la punctul de pe ordinea de zi privind regulamentul de parcare pe 2018, cazut deja o data de consilierii PSD la finele anului trecut. Social-democrații au anunțat prin liderul de grup Florin Bogdea ca vor vota regulamentul doar daca le vor fi acceptate…

- Reprezentanta CE, dupa declaratiile lui Dragnea: Nu facem comentarii la comentarii Comisia Europeana nu face comentarii despre comentarii, dar urmareste indeaproape procesul parlamentar si modificarile la legile Justitiei, se arata intr-un raspuns al reprezentantei Comisiei Europene, dupa ce Liviu Dragnea…

- Kelemen Hunor a facut o declarație șoc sambata seara, la Targu Mures, in cadrul aniversarii a 15 ani de la infiintarea Conferintei Tineretului Maghiar. Potrivit presedintelui UDMR, noul program de guvernare arata „de parca ar fi scris in Ministerul Agriculturii, printre doua beri”. Liderul UDMR a declarat…

- Vestea ca PSD face a alta schimbare privind componența cabinetului ce va fi condus de al treilea premier social-democrat in decurs de numai un an, a facut inconjurul lumii. Cotidianul francez Le Figaro a publicat un articol intitulat „Un nou guvern roman pentru a sugruma justiția. Jurnalistul Paul…

- *** Social-democratii s-au reunit în sedinta Comitetului Executiv National pentru a valida componenta Cabinetului Dancila. Premierul desemnat Viorica Dancila a anuntat ca vor fi si nume noi de ministri, dar si din vechiul Cabinet. * Înaintea sedintei, presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat…

- Declarația comuna publicata, miercuri, pe site-ul Comisiei Europene și semnata de președintele CE Jean ClaudeJuncker și primvicepreședintele CE Frans Timmermans a fost provocata de un raport intocmit de reprezentantul CE in Romania, Angela Filote, cu privire la premierul desemnat Viorica Dancila, potrivit…

- Guvernul Dancila, votat vineri in CExN al PSD. Lista ministrilor Forurile de conducere ale PSD si ALDE se vor reuni, vineri, pentru a decide ministrii care vor face parte din Guvernul Dancila, precum si noul program de guvernare. Astfel, CExN al PSD se va reuni, vineri, de la ora 11.00, iar Biroul…

- Comisia Europeana a precizat, joi, ca a urmarit indeaproape procesul parlamentar din Romania și evoluța discuțiilor privind modificarea Legilor Justiției. Raspunsul vine dupa ce șefii celor doua Camere ale Parlamentului, Liviu Dragnea și Calin Popescu-Tariceanu, au transmis reprezentanților CE ca „nu…

- Scrisoarea reprezentanților Comisiei Europene privind iindependența sistemului judiciar din Romania reprezinta „un foc de avertisment” pentru instituțiile romanești, care ar putea avea soarta Poloniei, unde UE a declanșat Articolul 7. Un oficial european a declarat pentru EuObserver, sub…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, si cel al Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, au semnat, miercuri, o scrisoare comuna adresata presedintelui Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, si prim-vicepresedintelui Frans Timmermans in care explica faptul ca dezbaterea legilor justitiei s-a…

- Costul pentru Romania al pozitiei oficiale a presedintelui Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, si a prim-vicepresedintelui, Frans Timmermans, cu privire la modificarea legilor justitiei, este "afectarea grava a imaginii tarii noastre in plan european si international", se afirma intr-un comunicat…

- Prim-vicepresedintele PNL, deputatul Raluca Turcan, a declarat, miercuri, pentru Agerpres, ca pozitia venita miercuri, de la Comisia Europeana, arata ca premierul desemnat, Viorica Dancila, a mintit public atunci cand a afirmat ca prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, sustine modificarile…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, marti, dupa intalnirea cu presedintele PSD Liviu Dragnea si premierul desemnat Viorica Dancila, ca subiectul intrarii la guvernare a Uniunii a fost inchis imediat dupa alegeri si nu a fost deschis nici de catre UDMR si nici de PSD. "Nu am discutat (despre…

- Celebrul deja formular 600 care trebuie depus la Fisc pana la sfarșitul aceste luni ar putea fi eliminat. In prezent, este in discuție o ordonanța de urgența in acest sens. Ministrul de Finanțe, Ionuț Mișa, a avut luni o discuție de urgența, cu președintele PSD, Liviu Dragnea, pe acest subiect.…

- ”Cel puțin un ministru va avea Bucureștiul. Vor fi doua portofolii importante. Ținand cont ca organizația de București nu a avut un ministru, acum va avea cel puțin doi” a spus Daniel Tudorache, la Antena 3, in emisiunea ”100 de minute”. ”Știți ca noi la Sectorul 1 construim un spital, de…

- "Domnul președinte Klaus Iohannis a fost de acord cu numirea doamnei Viorica Dancila, in ciuda faptului ca ar putea sa iși nemulțumeasca propriul electorat, dar s-a pus pe primul plan necesitatea stabilitații țarii. Deși ieri președintele a ezitat mult la propunerea facuta de PSD, astazi a luat decizia…

- "Este anul lui Florin Iordache in materie de gafe. Restul sunt decizii discutabile. (...) Anul trecut, un exemplu de gafa politica majora a fost sprijinirea lui Dacian Cioloș de catre PNL", a zis jurnalistul Val Valcu. Așadar, anul 2017 a inceput cu Florin Iordache și deja celebra "Alta intrebare"…

- Cozmin Gușa: Dragnea a dat foc PSD. Va fi decapitat Consultantul politic Cozmin Gușa a dezvaluit la REALITATEA TV ca Liviu Dragnea este pe punctul de a fi „decapitat”. Acesta a precizat ca sunt parlamentari care susțin ca șeful PSD nu mai vrea dezincriminarea abuzului in serviciu. Cozmin…

- Potrivit unui studiu al Comisiei Europene, statul roman iși ignora copiii din zonele defavorizate și de etnie rroma. O alta statistica ingrijoratoare provine din monitorizarea abandonului școlar a celor cu varsta cuprinsa intre 18-24 de ani, tendința care a crescut de la 17,3% la 18,5% din 2014 pana…

- Alina Mungiu Pippidi a declarat ca oamenii care protesteaza in Piața Victoriei sunt bine intenționați, dar nu sunt deloc informați. Politologul a susținut ca, in loc sa manifesteze impotriva Curții Constituționale, mai bine acești oameni ar cere mai mulți bani pentru Educație și Sanatate. Aceasta a…