- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a confirmat miercuri ca va intra in cursa pentru a deveni candidatul socialistilor europeni pentru postul de presedinte al Comisiei Europene, informeaza agentiile Reuters si dpa.Dupa ce in presa aparusera relatari despre aceasta candidatura,…

- Ingrijorarile prim-vicepresedintelui Comisiei Europene Frans Timmermans privind modificarile legislatiei din Justitie sunt si ingrijorarile magistratilor romani, mai ales in privinta presiunii asupra institutiilor judiciare, a declarat, marti, procurorul general Augustin Lazar. "Am vazut ingrijorarea…

- Experții MCV vor avea, marți, o discuție cu magistrații CSM, la ora 16.00. La ora transmiterii știrii, delegația este la ministrul Justiției. Dupa ce prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a criticat respectarea statului de drept in Romania, susținand ca se inregistreaza regrese…

- Comisia pentru libertati civile, justitie si afaceri interne (LIBE) din Parlamentul European se va reuni luni seara la Strasbourg, intr-o sedinta extraordinara care are pe ordinea de zi si situatia din Romania, inclusiv independenta sistemului judiciar. Sedinta are loc cu doua zile inaintea dezbaterii…

- Negociatorul Uniunii Europene pentru Brexit, Michel Barnier, s-a autoexclus vineri din cursa pentru a deveni viitorul presedinte al Comisiei Europene dupa alegerile europene din 2019, relateaza Reuters. "Am...

- G4Media.ro a intrat in posesia inregistrarii audio a declaratiilor facute de Viorica Dancila in sedinta cu usile inchise a grupului S&D din Parlamentul European. "Au fost puse in discutie recent, ca reprezentand imixtiuni in Justitie, asa-numitele protocoale sau acorduri secrete. Dar aceste aspecte…

- Uniunea Salvați Romania ii cere Partidului Social Democrat sa o demita de urgența pe Viorica Dancila. USR spune ca premierul a devenit o rușine pentru țara pe care o reprezinta și ca retorica pe care o folosește aceasta este inadmisibila. Uniunea Salvați Romania face un apel la PSD și solicita demiterea…