Comisia Europeana va continua dialogul cu autoritatile romane, dar daca regulile Uniunii Europene sunt incalcate, aceasta nu va ezita sa duca guvernul Romaniei in fata instantei cand se va impune, a declarat prim-vicepresedintele CE, Frans Timmermans, luni seara, in cadrul unei dezbateri din Comisia pentru libertati civile a Parlamentului European privind situatia din Romania. „Am vazut progrese in trecut, uneori chiar progrese spectaculoase, dar acum exista riscul real ca lucrurile sa regreseze, intr-un mod care sa afecteze nu doar democratia din Romania, ci si locul pe care Romania si l-a construit…