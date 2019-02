Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul socialistilor europeni la functia de presedinte al viitoarei Comisii Europene, Frans Timmermans, a pledat sambata, la Budapesta, pentru salarii corecte in Uniunea Europeana si pentru remuneratii echitabile intre barbati si femei, transmite MTI. Invitat la congresul Partidului Socialist ungar,…

- Presedintia Romaniei la Consiliul UE a ajuns luni la un acord provizoriu cu Parlamentul European privind reforma care va determina reducerea emisiilor de carbon in transport, informeaza Ministerul Transporturilor (MT) intr-un comunicat de presa. Noile norme privind reducerea emisiilor de carbon…

- Europarlamentarul Monica Macovei i-a pus intrebari incomode ministrului Justiției Tudorel Toader, la audierile din Comisia LIBE. Macovei spune ca reprezinta doleanțele poporului roman care iese in strada. „Imi apar țara și nu o defaimez! Imi apar țara spunand adevarul pe care il cer și oamenii in Piața!…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Motorul franco-german decoleaza. Marți. La Aachen. Capitala celei mai vestice regiuni a Germaniei. Klaus Iohannis se numara printre cei care vor intoarce cheia de contact a unei Europe cu mai multe viteze. In prezența nașilor. Iar statele din Est vor fi prada. De fapt, Europa…

- Comisarul european pentru afaceri economice si financiare, Pierre Moscovici, a anuntat luni ca va prezenta o propunere ca la nivelul Uniunii Europene sa se treaca la regula majoritatii calificate in adoptarea deciziilor privind fiscalitatea, decizii care in prezent necesita un vot unanim al tuturor…

- Guvernul României va prelua un rol de conducere în Uniunea Europeana, în contextul disensiunilor pe care le are cu Bruxellesul din cauza situației sistemului judiciar, comenteaza corespondentul Kit Gillet într-un editorial publicat în cotidianul The New York Times.…

- 1,4 milioane de romani desfasoara activitati corelate cu exporturile Uniunii Europene la nivel mondial, dintre care femeile reprezinta 44%, cel mai mare nivel din Uniunea Europeana, arata un studiu al Comisiei Europene.