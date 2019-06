Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, propune un acord la pachet Parlamentului European, care prevede ca functia de presedinte al Comisiei Europene sa ajunga la un social-democrat, in timp ce Partidul Popular European ar urma sa primeasca alte doua functii de top, au declarat eurodeputati…

- Liderii europeni, relateaza «Die Welt», citand Reuters, au fost de acord ca germanul Manfred Weber, liderul grupului PPE din parlamentul European, sa nu fie președintele viitoarei Comisii Europene. De precizat ca doamna Merkel a acceptat sa renunțe la favoritul sau pentru inalta funcție europeana in…

- Președintele Consiliului European a declarat, in contextul summitului G20 desfașurat la Osaka in Japonia, ca liderii europeni sunt in momentul de fața „mai aproape” de un acord privind numirile in principalele funcții-cheie din instituțiile Uniunii Europene. Donald Tusk spune insa ca o decizie va fi…

- La intalnirea de joi, liderii Uniunii Europene nu vor cadea de acord, probabil, asupra nominalizarilor pentru cele mai importante functii de conducere, apreciaza surse diplomatice si oficialitati citate de Reuters. Anul acesta sunt in joc cinci functii la varf - presedintia Comisiei Europene,…

- Sefii de stat sau de guvern ai statelor membre ale Uniunii Europene se reunesc marti, la Bruxelles, pentru a analiza rezultatele alegerilor pentru Parlamentul European din 23-26 mai si pentru a incepe procesul de desemnare a sefilor principalelor institutii ale UE, conform agerpres.ro. Functiile…

- Alegerea eurodeputatilor, începuta joi în Regatul Unit si în Olanda, primele dintre cele 28 de state membre ale UE care voteaza, este preludiul unei înnoiri complete a institutiilor europene pâna la sfârsitul anului 2019, potrivit La Libre, citat de Rador.Iata…

- Liderii UE analizeaza posibilitatea ca directorul general al Bancii Mondiale, Kristalina Georgieva, sa fie urmatorul presedintele Comisiei Europene, au declarat pentru Bloomberg surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul. Această funcţie este una dintre cele trei poziţii de top din…

- Laura Codruța Kovesi mai așteapta un raspuns în privința funcției de procuror șef european. Negocierile programate pentru miercuri nu au mai avut loc. „Cum era de așteptat, dupa negocierea de saptamâna trecuta în care Consiliul a aratat zero flexibilitate, negocierea…