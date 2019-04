Stiri pe aceeasi tema

- Prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a transmis un avertisment pentru Guvern sa nu dea OUG care sa ajute ”funcționari de rang inalt” care au probleme cu justiția.”Independența justiției și statul de drept sunt foarte importante pentru fiecare țara din UE, reprezinta coloana…

- Comisia Europeana discuta miercuri in premiera situația statului de drept in Romania. Anunțul a fost facut de un purtator de cuvant al CE și vine in contextul in care social democrații de la București pun presiuni asupra Guvernului sa adopte OUG pentru modificarea Codurilor penale. „Comisia Europeana…

- Candidatul PPE la șefia Comisiei Europene, Manfred Weber, critica in termeni duri refuzul Guvernului Dancila de a o susține pe Laura Codruța Kocvesi in cursa pentru șefia Parchetului European. Weber e de parere ca Romania ar trebui sa fie mandra ca are un asemenea candidat.Citește și: Elena…

- "Comisia urmarește cu mare ingrijorarea evoluțiile privind statul de drept din Romania, inclusiv discuțiile referitoare la o posibila ordonanța de urgența care sa dea posibilitatea celor condamnați definitiv sa conteste sentințele in urma deciziei Curții Constituționale care a vizat completurile…

- Ministrul delegat pentru afaceri europene, George Ciamba, va gazdui si prezida, in perioada 11-12 martie, reuniunea informala a ministrilor si secretarilor de stat pentru afaceri europene din statele membre ale Uniunii Europene (reuniunea informala a Consiliului Afaceri Generale), evenimentul urmand…

- O delegatie formata din 30 de judecatori si procurori, de la toate instantele, de toate nivelurile din intreaga tara, vor merge in data de 4 aprilie la Bruxelles pentru a discuta cu prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, caruia ii vor expune motivele protestului magistratilor romani…

- Frans Timmermans, candidatul Partidului Socialistilor Europeni (PSE) pentru postul de presedinte al Comisiei Europene, a pledat pentru consolidarea Uniunii Europene, cerand protejarea sistemului statului de drept, scrie mediafax.ro."Suntem toti europeni si europene.

- Premierul Viorica Dancila a avut, joi, la Bruxelles, o intrevedere cu prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, una dintre temele acordate fiind legata de statul de drept si independenta justitiei in Romania.