Stiri pe aceeasi tema

- Timmermans a declarat ca se astepta „la niste trucuri demne de Harry Potter” de la ministri. Insa el a afirmat pentru emisiunea BBC Panorama ca, in schimb, britanicii erau ce Lance Corporal Jones din Dad’s Army, un serial de comedie britanic in care actiunea are loc in timpul celui de-Al Doilea…

- Ministrii britanici „alergau ca niste idioti” cand au ajuns la negocierile pentru Brexit in 2017, a declarat prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, conform BBC.Citește și: Adrian Țuțuianu a inceput sa vorbeasca: DEZVALUIRI INCENDIARE despre Codrin Ștefanescu Timmermans…

- Presedintele american, Donald Trump, l-a catalogat drept "foarte stupid" pe ambasadorul Marii Britanii la Washington, Kim Darroch, pe care Guvernul Theresa May il sustine in pofida polemicilor aparute dupa ce a numit "inepta" Administratia SUA.Citește și: Gabriela Firea, mesaj pentru urechile…

- Ministrul britanic de Externe si candidat pentru functia de premier, Jeremy Hunt, a declarat ca Angela Merkel, cancelarul german, ar fi de acord cu o renegociere a acordului Brexitului, conform The Guardian, Citește și: Ion Cristoiu: Guvernul este deja picat. Viorica Dancila sa cheme preoții…

- Președintele american Donald Trump l-a laudat pe fostul ministru britanic de Externe, Boris Johnson, spunand despre acesta ca ar putea fi un "excelent" prim-ministru al Marii Britanii, informeaza postul CNBC, conform Mediafax.Trump a vorbit intr-un interviu pentru cotidianul The Sun despre…

- Președintele american Donald Trump l-a laudat pe fostul ministru britanic de Externe, Boris Johnson, spunand despre acesta ca ar putea fi un "excelent" prim-ministru al Marii Britanii, informeaza Mediafax citand postul CNBC.

- Uniunea Europeana nu va renegocia acordul de retragere al Marii Britanii cu noul prim-ministru, dar exista "spatiu pentru o noua gandire" asupra pachetului mai larg al Brexitului, a declarat joi ministrul de externe...

- Initial, Regatul Unit nu urma sa participe la alegerile europarlamentare intrucat tara ar fi trebuit sa paraseasca blocul comunitar pe 29 martie acest an. Totusi, respingerea acordului de retragere negociat de premierul Theresa May si Bruxelles a dus la amanarea Brexitului pana la finalul lunii octombrie,…