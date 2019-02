Frans Timmermans: Antisemitismul este un virus care ne ucide Prim-vicepreședintele Comisiei Europene Frans Timmermans a catalogat, joi, antisemitismul ca fiind &"un virus care ne ucide&", subliniind ca acesta ia o noua forma în Europa, respectiv aceea a antisionimsului.

Acesta a mai anunțat ca își ia angajamentul de a venit cu propuneri concrete pentru combaterea antisemitismului și a formei sale mai noi, antisionismul, în Europa.

&"Legile, drepturile sunt importante în respectarea statului de drept. Antisemitismul este un virus care ne ucide. Ma angajez sa vin cu propuneri concrete pentru combaterea asntisemitismului în… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Viorica Dancila s-a intalnit, miercuri, la Bruxelles, cu Daniel S. Mariaschin, director executiv si vicepresedinte executiv al B'nai B'rith International, pe agenda discutiilor aflandu-se si rolul Romaniei in combaterea antisemitismului, potrivit agerpres.ro.Citește și: Consultanții…

- Trimisul special al AGERPRES, Daniel Florea, transmite: Temele privind combaterea antisemitismului, a negationismului si cea a pastrarii memoriei Holocaustului sunt prioritare pentru presedintia romana a Consiliului UE, fiind incadrate in pilonul IV al prioritatilor: Europa valorilor comune, a declarat…

- Prim-ministrul Viorica Dancila s-a intalnit, miercuri, la Bruxelles, cu Daniel S. Mariaschin, director executiv si vicepresedinte executiv al B'nai B'rith International, pe agenda discutiilor aflandu-se si rolul Romaniei in combaterea antisemitismului. Intalnirea a avut loc in…

- Premierul Viorica Dancila a avut o intrevedere bilaterala cu Katharina von Schnurbein, coordonator european pentru combaterea antisemitismului. Viorica Dancila a fost miercuri la Bruxelles pentru a deschide Conferința ”Lupta impotriva antisemitismului: o abordare comuna pentru o mai buna protecție…

- Trimisul special al AGERPRES, Daniel Florea, transmite: Temele privind combaterea antisemitismului, a negationismului si cea a pastrarii memoriei Holocaustului sunt prioritare pentru presedintia romana a Consiliului UE, fiind incadrate in pilonul IV al prioritatilor: Europa valorilor comune, a declarat…

- Azi, 6 februarie, doamna prim ministru Viorica Dancila, aflata la Bruxelles pentru a deschide Conferinta "Lupta impotriva antisemitismului: o abordare comuna pentru o mai buna protectie a comunitatilor evreiesti din Europa de la politici la actiuni" 7 februarie 2019 , eveniment organizat de Romania,…

- Azi, 6 februarie, doamna prim-ministru Viorica Dancila, aflata la Bruxelles pentru a deschide Conferința ”Lupta impotriva antisemitismului: o abordare comuna pentru o mai buna protecție a comunitaților evreiești din Europa – de la politici la acțiuni” (7 februarie 2019), eveniment organizat de Romania,…

- Romania va organiza in perioada 6-7 februarie, la Bruxelles, o conferinta cu titlul „Lupta impotriva antisemitismului”, a anuntat Viorica Dancila. De asemenea, premierul va prezenta in perioada mentionata, in Comitetul European al Regiunilor, prioritatile Presedintiei Romaniei la Consiliului UE.