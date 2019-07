Stiri pe aceeasi tema

- Warren Buffett, unul dintre cei mai bogați oameni din lume, a donat acțiuni din compania Berkshire Hathaway Inc (BRKa.N), evaluate la 3,4 miliarde de dolari, pentru cinci acțiuni caritabile. Aceasta este cea mai mare suma pe care magnatul o ofera, avand in vedere planul sau de a-și dona averea. A 13-a…

- Lamborghini s-a impus ca fiind unul dintre brandurile cele mai respectate din industria automotive. Insa la fel ca si rivalul sau, Ferrari, Lamborghini a avut un inceput atipic in aceasta industrie, potrivit Business Insider. Compania a fost fondata in anul 1963 de catre omul de afaceri Ferruccio Lamborghini…

- Gloria Vanderbilt, mostenitoarea unui imperiu financiar, a incetat din viata la varsta de 95 de ani, din cauza bolii de care suferea de mai mult timp. Anuntul a fost facut de unul dintre fiii ei, celebrul jurnalist CNN Anderson Cooper, precizand și faptul ca suferea de cancer la stomac, care i-ar fi…

- Rihanna, oficial cea mai bogata artista din lume! Ce avere impresionanta are Rihanna nu este doar o artista pe val, ci si o femeie de afaceri de succes. La 31 de ani, a cucerit lumea cu muzica ei si are business-uri in domeniul frumusetii si al modei. Iar, mai nou, se pare ca este cea mai bine platita…

- La nivel general, cu o avere de 600 de milioane de dolari, Rihanna ocupa locul al 37-lea in topul Forbes pe 2019 al celor mai bogate antreprenoare. In ceea ce priveste cantaretele, Rihanna este urmata in top de Madonna (locul 39), cu 570 de milioane de dolari, Celine Dion (locul 46), cu 450 de milioane…

- O femeie care s-a dus sa voteze la sectia 129 din municipiul Husi a luat acasa stampila de vot, dupa ce a votat. Femeia a bagat-o in buzunar dupa ce si-a exprimat votul si si-ar fi dat seama abia acasa ca are stampila in buzunar. Ea s-a intors la sectia de votare sa o returneze, insa acolo o asteptau…