Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte francez Francois Hollande a reafirmat duminica ''marele sacrificiu'' al kurzilor in lupta antijihadista in Siria si a avertizat impotriva unei ''recrudescente a terorismului'' in cazul in care acestia sunt tinta unei noi ofensive turce, relateaza AFP.…

- Autoritatile germane anunta ca politia perchezitioneaza o moschee din Berlin intr-o ancheta privnd imamul acesteia, pe baza suspiciunii ca a strans sume de bani pentru a sustine un luptator islamic din Siria, relateaza Associated Press.

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan si presedintele american Donald Trump au convenit vineri asupra unei ''cooperari mai eficiente'' intre tarile lor in Siria, unde Ankara ameninta sa lanseze o noua ofensiva impotriva militiilor kurde, conform presedintiei turce, relateaza AFP.…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan a reusit o intoarcere de exceptie, o victorie diplomatica neasteptata si surprinzatoare a pozitiei sale privilegiate in sanul Occidentului, asa cum a facut-o, in urma cu mai bine de doi ani, in relatia cu Rusia, dupa doborarea avionului ce ataca in Siria de…

- In Orientul Mijlociu si zona Golfului Persic se desfasoara doua razboaie cumplite (Siria, Yemen) unde masacrele, executiile, tortura sunt practici cotidiene. Si, totusi, presa vorbeste rar si marginal despre ele. In schimb, marile ziare al lumii (puteti verifica acum New York Times si Washington Post…

- Un summit pe tema situatiei din Siria ii va reuni, la 27 octombrie, la Istanbul, pe liderii turc Recep Tayyip Erdogan, rus Vladimir Putin, francez Emmanuel Macron si german Angela Merkel, a anuntat vineri un purtator de cuvant al presedintiei turce, relateaza AFP, informeaza News.ro.Acest…

- Turcia a cerut permisiunea de a cerceta consulatul Arabiei Saudite din Istanbul dupa ce jurnalistul saudit Jamal Khashoggi a fost dat disparut saptamana trecuta dupa ce a intrat in cladirea diplomatica, conform televiziunii NTV, scrie Reuters.

- Mandatul autorizeaza actiuni militare in aceste doua tari vecine ale Turciei contra gruparii Statul Islamic (SI) si altor organizatii considerate ”teroriste” de catre Ankara.In motiune, aprobata miercuri in Parlament, se arata ca este ”esential securitatii nationale a Turciei sa se ia toate…