Francois Hollande cere suspendarea Turciei din NATO Francois Hollande, care in anul 2015 a decis participarea Frantei la coalitia internationala antiterorista din Siria, a cerut actiuni urgente pentru oprirea ofensivei militare turce in Siria. "In calitatea de presedinte al Frantei, am colaborat, in cadrul acestei coalitii, cu grupurile kurde din Siria. Erau principalele puncte de sustinere, la sol, pentru atacarea pozitiilor retelei teroriste Daesh (Stat Islamic). (...) Prin aceasta cooperare discreta, am contribuit alaturi de kurzi la eliminarea retelei Daesh din nordul Siriei, pana la Raqqa. (...) Kurzii au fost si sunt aliati. Nu… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Turcia a intensificat vineri atacurile aeriene si de artilerie din nord-estul Turciei, escaladand o ofensiva impotriva militiilor kurde care a atras avertismente privind o catastrofa umanitara si i-au intors pe unii republicani impotriva presedintelui american Donald Trump, relateaza Reuters, potrivit…

- Fortele conduse de kurzi in nord-estul Siriei au declarat ca s-au confruntat cu un atac la sol din partea trupelor Turciei, care au lansat miercuri o operatiune transfrontaliera, informeaza Reuters. "Atacul la sol al fortelor turcesti a fost respins de catre luptatorii SDF in orasul Tal Abyad…

- Președintele american Donald Trump a raspuns acuzațiilor potrivit carora Washingtonul ar fi abandonat aliații kurzi din Siria spunând ca insurgenții kurzi "nu au ajutat (SUA) în cel de-al Doilea Razboi Mondial", menționând în acest sens Debarcarea din Normandia, informeaza…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat miercuri ca operatiunea militara turca din nordul Siriei este o ''idee rea'' si ca nu o sustine, adaugand ca Ankara poarta acum responsabilitatea pentru toti luptatorii Statului Islamic din acea zona, transmit Reuters si AFP. ''In aceasta dimineata,…

- ''SDF (Fortele democratice siriene) si-au oprit operatiunile anti-SI pentru ca este imposibil sa desfasori vreo operatiune in timp ce esti amenintat de o mare armata chiar la frontiera nordica'', a afirmat sursa kurda. O oficialitate americana a afirmat, sub rezerva anonimatului, ca suspendarea…

- Presedintele american Donald Trump a sustinut luni decizia administratiei sale de a retrage trupele SUA din nordul Siriei, argumentand ca este prea costisitor sa mentina sprijinul fortelor kurde care lupta contra gruparii Statul Islamic (SI), transmit AFP, Reuters si dpa. ''Kurzii au luptat…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a justificat, luni, decizia de retragere a trupelor americane din nordul Siriei, argumentand ca este prea costisitor sa mentina sustinerea acordata grupurilor insurgente kurde, informeaza agentia de presa Reuters."Kurzii au luptat alaturi de noi, dar au primit…

- "Cei care se incred in puterile straine din regiune vor fi ingropati", i-a atentionat Erdogan pe membrii partidului sau, Justitie si Dezvoltare (AK). "Vom gasi o solutie durabila impotriva terorii", a asigurat liderul de la Ankara.Afirmatiile sale vin in contextul in care luni ministrul…