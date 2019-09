'Promovarea Bursei de Valori Bucuresti la statutul de piata emergenta secundara este un pas inainte important, care rasplateste eforturile facute de-a lungul anilor in vederea construirii, sprijinirii si promovarii pietei romanesti de capital. Este o performanta uriasa pentru o piata care a fost reinfiintata acum aproape 25 de ani, dupa aproape 50 de ani de absenta. Este o dovada ca pietele financiare romanesti sunt pe un drum stabil catre maturitate. Avem un motiv special sa fim mandri, pentru ca BRD va face parte din indicele FTSE Global All Cap. Am ajutat aceasta piata sa creasca si vom…