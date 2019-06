Franco Zeffirelli - regizor genial dar foarte irascibil, cel mai anglofil dintre italieni şi prieten cu Berlusconi Franco Zeffirelli, cel care a regizat unele dintre cele mai puternice reprezentatii de opera cu Maria Callas si care a fost prieten cu Richard Burton si Elizabeth Taylor, nu a avut o personalitate foarte placuta, fiind deseori irascibil si pus pe harta, însa geniul sau a influentat generatii de regizori si a fermecat audientele în salile de opera, teatru sau cinema, timp de decenii, conform unui material publicat sâmbata de agenția DPA și citat de Agerpres.



