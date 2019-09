Stiri pe aceeasi tema

- Artistul si filantropul mexican Francisco Toledo, care a folosit mostenirea culturala Zapotec in opera sa si a facut uz de prestigiul sau pentru a conserva cultura din Oaxaca, a murit la varsta de 79 de ani, potrivit NEWS.ro.Anul trecut, la casa Christie's din New York, o lucrare a lui, „Tortuga…

- Fiica lui Luis Enrique, fostul antrenor al echipei de fotbal FC Barcelona, a murit la varsta de 9 ani, fiind rapusa de cancer. Vestea a fost data chiar de tatal micuței. Xana a pierdut lupta cu cancerul osos la doar cinci luni dupa ce a fost diagnosticata cu aceasta boala. „Ne vei lipsi enorm, dar zilnic…

- Casa Județeana de Pensii / Precizari referitoare la reducerea varstei standard de pensionare pentru femeile care au nascut 3 copii in Social / on 26/07/2019 at 11:37 / Precizari referitoare la reducerea varstei standard de pensionare pentru femeile care au nascut 3 copii, conform prevederilor Legii…

- O tanara din Marea Briatnie a murit la trei saptamani dupa ce l-a adus pe lume pe fiul ei. Fata, in varsta de 23 de ani, se afla la o petrecere cand a s-a prabușit și a murit pe loc. Rebecca Tollan și-ar fi pierdut viața in urma unei supradoze de droguri. Doi barbați, care se aflau in locuința respectiva,…

- Actorul Michael Sleggs a incetat din viața, marți noapte, la varsta de 33 de ani, dupa ce a suferit complicații la inima. Un coleg de-al acestuia a dat vestea pe Twitter: „Suntem devastați! Prietenul nostru, omul, legenda Michael Sleggs #Sluggs a murit azi-noapte. Ești unul la un milion”. We are devastated!…

- Echipa de la WTAF A This Country Podcast a dat vestea ca Michael Sleggs s-a stins din viața pe contul de Twitter, potrivit Daily Mail. „Suntem devastați. Prietenul nostru, legenda Michael Sleggs a murit azi-noapte. RIP Michael. Ești unul la un milion”, au transmis colegii actorului. In luna…

- Michael Sleggs, 33 de ani, a murit in noaptea de marți spre miercuri dupa ce a suferit complicații la inima. Actorul cunoscut pentru rolul Michael "Slugs" Slugette in comedia BBC 3 "This Country"dezvaluise recent ca sufera de cancer in faza terminala și ca nu mai are mult de trait. Echipa de la WTAF…

- Lee Iacocca, „parintele” celebrului model auto Ford Mustang si „salvatorul” companiei Chrysler, a murit marți la varsta de 94 de ani. El a murit in Statele Unite, la domiciliul sau din Los Angeles, in urma complicațiilor la boala Parkinson de care suferea, a declarat purtatorul de cuvant al familiei…