Francisca lanseaza single-ul si clipul „Voodoo”

Stiri pe aceeasi tema

- DJ Sava colaboreaza cu IOVA si lanseaza „Magical Place”, single ce ar putea fi cu usurinta urmatorul hit pe care il vei asculta la festivalurile tale preferate. Compusa de Luisa Luca alaturi de DJ Doppe si Alex Cotoi, piesa este produsa de DJ Sava, iar videoclipul este regizat de Alex Ceausu. „Eram…

- directia 5 lanseaza single-ul „Iti promit”, insotit de un lyric video emotionant si romantic. Muzica este semnata de Marian Ionescu, in timp ce versurile sunt compuse de catre Dinu Olarasu. „Aceasta piesa reprezinta declaratia suprema de dragoste dintre doua suflete care isi promit ca iubirea lor va…

- Norah Jones si Jeff Tweedy colaboreaza pentru single-ul „A Song With No Name”, cel de-al treilea pe care Norah il dezvaluie in ultimele luni. Produs de Tweedy si Norah, „A Song With No Name” succeda „It Was You”, o piesa emotionanta, lansata alaturi de reputati muzicieni precum tobosarul Brian Blade,…

- Artistul Dony lanseaza single-ul „Nothing like me” feat Baby C, cu un videoclip filmat in cele mai frumoase locuri din Zakynthos. „Ideea videoclipului a fost a mea, m-am gandit la Grecia, unde locuiește și fratele meu. Imi place foarte mult acolo și m-a inspirat insula Zakynthos, am vazut niște locuri…

- Artista Global Records, Minelli, lanseaza piesa „Haos”, compusa de ea impreuna cu Costin Bodea si Irina Rimes intr-o sesiune de vara la Periș. Ulterior, la versuri a participat si Killa Fonic. „Haos e piesa mea preferata momentan, ma bucur ca am avut inspirația sa o scriu și sper sa produca… Haos printre…

- Dupa 3 single-uri de succes, Anna revine cu un nou single si un nou nume. Astfel, redenumita Yanna, frumoasa solista lanseaza single-ul „Thinking about us”. „Piesa ,,THINKING ABOUT US'', reprezinta un nou inceput pentru mine, aceasta avand un sound nou si diferit. Iar cu aceasta piesa am realizat si…