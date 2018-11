Francis Lai, compozitorul coloanei sonore a filmului 'Love Story', a murit la 86 de ani

Stiri pe aceeasi tema

- Doua persoane, un barbat si o femeie, au murit in provincia Agrigento dupa ce masina in care se aflau a fost luata de torenti, a indicat duminica un purtator de cuvant al prefecturii capitalei siciliene. ''Sunt in continuare persoane disparute'', a precizat oficialul citat de Reuters.Aproximativ…

- Cinci persoane și-au pierdut viața, vineri, in Italia, dupa ce vremea rea s-a intors in peninsula și mai multe regiuni au fost afectate de ploi torențiale, furtuni puternice și alunecari de teren. Vremea rea a provocat haos si distrugeri in nordul Italiei, in special in provincia din nord-est Belluno.…

- Conform mai multor informatii de ultima ora publicate pe Twitter, patronul lui Leicester ar fi murit in accident, alaturi de directorul de fotbal al clubului si de pilot. Martorii sustin ca elicopterul a decolat de pe stadion, dar s-a prabusit dupa numai cateva secunde in parcarea E a arenei. Acolo…

- Este zi de doliu in lumea filmului, dupa ce un celebru actor a murit. Este vorba despre Ola Omonitan, cunoscut drept „Ajimajasan” a murit la 80 de ani, dupa ce foarte mulți ani s-a luptat cu cancerul pancreatic.

- Chas Hodges s-a stin din viața la varsta de 74 de ani, dupa o lupta grea cu o boala necruțatoare., cancerul, depistat in urma cu un an. Acesta a murit in smon, in patul sau. „Anunțam cu regret și tristețe dispariția prietenului nostru, Chas Hodges. Deși a primit tratament pentru cancerul esofagian,…

- "Cele mai profunde condoleante familiei senatorului John McCain. A fost un prieten constant al Romaniei si a sprijinit rolul acesteia in promovarea stabilitatii, a securitatii si respectarii principiilor democratice. Mostenirea sa de curaj moral si angajamentul fata de democratie raman de referinta!",…

- Individul care a comis joi un atac cu cutit intr-o suburbie a Parisului si-a ucis propria mama si sora, inainte de a fi impuscat mortal de ofiterii de politie, a informat o sursa din cadrul Ministerului francez de Externe, relateaza site-ul agentiei Reuters. Barbatul, care s-a ascuns…

- Kofi Annan, originar din Ghana, a fost al saptelea secretar general al ONU si a ocupat functia intre 1997 si 2006. El a castigat premiul Nobel pentru pace pentru munca sa umanitara. Contul de Twitter al agentiei pentru imigratie al ONU a informat pe Twitter: „Astazi deplangem moartea unui om minunat,…