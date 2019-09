Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Salvati Basarabia l-a propus pe Valeriu Munteanu drept candidat la functia de primar al Chisinaului, informeaza joi presa de peste Prut, potrivit Agerpres Potrivit unui comunicat al partidului, "USB a decis sa inceapa lupta prin cucerirea principalei redute identitare si nationale din Republica…

- Ciclistul belgian Laurens De Plus (Jumbo Visma) a castigat duminica Turul BinckBank, primul lui succes intr-o cursa de World Tour, dupa ce a atacat catre finalul celei de-a 7-a si ultima etape, castigata de compatriotul sau Oliver Naesen (AG2R), informeaza AFP.

- Volei Alba Blaj va avea, in sezonul viitor, o misiune mai ușoara dupa ce in urma deciziilor luate in cadrul Consiliului de Administrație al clubului CSM București, intrunit astazi, 14 august 2019, a fost confirmata desființarea secțiilor volei masculin și feminin. Potrivit gsp.ro, au existat propuneri…

- Ciclistul columbian Egan Bernal (Ineos) a castigat duminica editia cu numarul 106 a Turului Frantei, dupa etapa a 21-a, ultima, lunga de 122 km, incheiata cu victoria australianului Caleb Ewan (Lotto-Soudal) pe Champs-Elysees din Paris, informeaza presa internationala. Egan Bernal este…

- Francezul Thibaut Pinot (29 de ani), de la Groupama - FDJ, a caștigat etapa de astazi din Turul Franței, una cu final in cațarare pe legendarul Tourmalet. Julian Alaphilippe (27 de ani), rutierul celor de la Quick-Step, iși pastreaza tricoul galben. Gluma se ingroașa in Turul Franței. Julian Alaphilippe…

- Comisia speciala comuna a Camerei Deputatilor si Senatului pentru elaborarea, modificarea si completarea propunerilor legislative in materie electorala a decis, joi, ca in diaspora, la ora 21,00, cand se inchid sectiile, alegatorii care se afla la sediul sectiei de votare, precum si cei care stau la…

- Echipa Ineos a anuntat, miercuri seara, ca rutierul Chris Froome a suferit cateva fracturi in etapa a patra a Criterium du Dauphine, astfel ca nu va participa la Turul Frantei. Froome are femurul drept, un cot si coaste fracturate, se mentioneaza pe site-ul teamineos.om.Chris Froome a fost dus la spitalul…

- Ciclistul britanic Chris Froome, de la echipa Ineos, cvadruplu câstigator în Turul Frantei, a fost transportat la spital dupa ce a suferit o cazatura, miercuri, la un antrenament dinaintea etapei a 4-a din Criterium du Dauphine, relateaza AFP, potrivit Agerpres.Froome, 34 ani, a…