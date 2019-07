Francezul Nabil Fekir a semnat cu Betis Sevilla

Stiri pe aceeasi tema

- Internationalul spaniol Alberto Moreno, aflat la final de contract cu Liverpool, a semnat un contract pe cinci sezoane cu Villarreal potrivit news.ro.Moreno, in varsta de 27 de ani, juca la Liverpool din 2014. Format la FC Sevilla, el a jucat 141 de meciuri si a marcat trei goluri pentru…

- Internationalul moldovean Eugeniu Cebotaru si-a gasit echipa.Dupa 6 sezoane la Sibir Novosibirsk, club care a fost desfiintat recent, mijlocasul in varsta de 34 de ani a semnat cu Academica Clinceni, formatie care va evolua in Liga 1 romaneasca in stagiunea urmatoare.

- Internationalul roman Romario Benzar s-a transferat de la FCSB la U.S. Lecce, echipa nou-promovata in prima divizie a campionatului de fotbal al Italiei, cu care a semnat un contract pe trei ani, a anuntat duminica noul sau club.Benzar, nascut in 1992, a fost campion al Romaniei cu FC Viitorul in 2017.…

- Ajuns la 33 de ani, Ciprian Tatarusanu a dat lovitura carierei! Portarul roman a semnat cu Olympique Lyon si urmeaza sa incaseze un salariu la care alti fotbalisti romani nici macar nu indraznesc sa viseze.

- Ciprian Tatarusanu, portarul nationalei de fotbal a Romaniei, a semnat un contract pe trei ani cu Olympique Lyon, a anuntat joi site-ul clubului care a incheiat pe locul 3 ultima editie a campionatului de fotbal al Frantei. Aflat la final de contract cu alta echipa din Ligue 1, FC Nantes, Tatarusanu,…

- Real Madrid a dat lovitura pe piata transferurilor. "Galacticii" l-au achizitionat pe atacantul formatiei Eintracht Frankfurt, Luka Jovic. Potrivit presei spaniole, clubul de pe Santiago Bernabeu a platit pentru internationalul sarb 60 de milioane de euro.