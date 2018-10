Stiri pe aceeasi tema

- Un omagiu national va fi adus vineri dimineata la Palatului Invalizilor din Paris indragitului cantaret Charles Aznavour, care a decedat luni, la varsta de 94 de ani, a anuntat marti Palatul Elysee, citat de AFP. La ceremonie va participa si presedintele francez, Emmanuel Macron,…

- Personalitati din lumea intreaga ii aduc luni omagii cantaretului francez Charles Aznavour, decedat in noaptea de duminica spre luni, la varsta de 94 de ani, potrivit agentiilor de stiri internationale. Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a spus ca muzicianul francez "ne-a insotit bucuriile…

- Unul dintre cei mai cunoscuți artiști francezi, cantarețul Charles Aznavour a murit, luni, la varsta de 94 de ani. Charles Aznavour a fost un cantareț, compozitor, actor și activist public francez de origine armeana. El a fost unul dintre cei mai simpatizați și mai longevivi cantareți francezi, fiind…

- Tineri din Franța, Maroc, România, Sri Lanka, Cuba și din alte câteva țari și-au pus împreuna steagurile națiunilor lor pe iarba, între Sala Polivalenta și Cluj Arena în cea de-a treia zi a festivalului Untold. Gestul lor a fost primit cu entuziasm de participanții care…

- 12.000 de membri ai fortelor franceze de securitate au fost mobilizati pentru acest week-end de foc la Paris, la parada de Ziua Frantei, dar si pentru a asigura ordinea in cazul in care Franta va castiga Cupa Mondiala la fotbal. O gafa s-a produs insa sambata, la Paris, in timpul ceremoniilor de 14…

- A fost sarbatoare naționala in Franța dupa victoria de aseara in fața Belgiei și calificarea in finala Campionatului Mondial. Cel puțin la Paris, pe celebrul bulevard Champs Elysee au fost peste 200 de mii de oameni.