Francezii protestează împotriva tratamentului FIV, oferit femeilor celibatare sau lesbiene Zeci de mii de oameni au ieșit pe strazile din Paris pentru a protesta împotriva unei noi legi care acorda cuplurilor de lesbiene dreptul de a avea copii, cu ajutor medical, scrie The Guardian.



Aceasta lege reprezinta prima reforma sociala majora a președintelui Macron, o lege care are ca obiectiv combaterea discriminarii în ceea ce privește drepturile de reproducere ale femeilor, prin acordarea accesului la fertilizarea in vitro sau bancile de sperma.



"Unde este tatal meu?" scria pe unele dintre pancartele grupurilor catolice, ale activiștilor de dreapta… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

