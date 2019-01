Francezii nu au încredere în capacitatea guvernului lui Macron de a înfăptui reformele din 2019 Ancheta a fost realizata online in 27-28 decembrie 2018 pe un esantion reprezentativ de 1.967 de persoane in varsta de peste 18 ani.



De fapt, doar 33% dintre persoanele intervievate declara in prezent ca au incredere in guvern ca va actiona in sens pozitiv in legatura cu reforma institutiilor. Acest nivel de incredere nu atinge decat 32% in ceea ce priveste reforma asigurari-somaj si 29% in legatura cu cea a pensiilor.



Aceasta neincredere a crescut in urma crizei provocate de miscarea "vestelor galbene", care a cuprins intreaga tara de peste o luna si jumatate.



