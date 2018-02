Francezii interzic folosirea telefoanelor mobile in masini, chiar si cand acestea sunt trase pe dreapta

Stiri pe aceeasi tema

- Utilizarea telefoanelor mobile in masini, chiar si cind acestea sint oprite sau stationate in alta zona cu exceptia parcarilor, poate duce la suspendarea permisului de conducere in Franta, informeaza miercuri Xinhua citind media locale, potrivit Agerpres. Conform unei decizii luata in februarie de Inalta…

- Franța a raportat o scadere a vanzarilor de mașini diesel de 12% in luna ianuarie, insa situația este la polul opus pentru Dacia: datorita popularitații lui Duster, marca de la Mioveni a vandut cu 27% mai multe vehicule diesel.

- Folosirea telefoanelor mobile in masini, chiar si cand acestea sunt oprite sau stationate in alta zona cu exceptia parcarilor, poate duce la suspendarea permisului de conducere in Franta, potrivit presei din Hexagon, citata de agențiile internaționale.

- Politistii continua actiunile de control in trafic, alaturi de reprezentanti ai Registrului Auto Roman Maramures. O astfel de actiune organizata pentru depistarea soferilor care conduc pe drumurile publice autoturisme ce nu indeplinesc conditiile tehnice pentru circulatia in conditii de siguranta, a…

- Utilizarea telefoanelor mobile in masini, chiar si cand acestea sunt oprite sau stationate in alta zona cu exceptia parcarilor, poate duce la suspendarea permisului de conducere in Franta, informeaza miercuri Xinhua citand media locale, potrivit Agerpres. Conform unei decizii luata ...

- Utilizarea telefoanelor mobile in masini, chiar si cand acestea sunt oprite sau stationate in alta zona cu exceptia parcarilor, poate duce la suspendarea permisului de conducere in Franta, informeaza miercuri Xinhua citand media locale. Conform unei decizii luate in februarie de Inalta Curte, soferii…

- Utilizarea telefoanelor mobile in masini, chiar si cand acestea sunt oprite sau stationate in alta zona cu exceptia parcarilor, poate duce la suspendarea permisului de conducere in Franta, informeaza miercuri Xinhua citand media locale.

- Conform unei decizii luata in februarie de Inalta Curte, soferii din Franta au interdictie la utilizarea telefoanelor mobile nu doar atunci cand conduc, ci si cand masinile sunt trase pe dreapta, iar motorul este oprit, cu exceptia situatiei in care autovehiculul se afla intr-o parcare special amenajata,…

- Utilizarea telefoanelor mobile in masini, chiar si cand acestea sunt oprite sau stationate in alta zona cu exceptia parcarilor, poate duce la suspendarea permisului de conducere in Franta, informeaza miercuri Xinhua citand media locale.

- Utilizarea telefoanelor mobile in masini, chiar si cand acestea sunt oprite sau stationate in alta zona cu exceptia parcarilor, poate duce la suspendarea permisului de conducere in Franta, informeaza miercuri Xinhua citand media locale. Conform unei decizii luata in februarie de Inalta…

- Utilizarea telefoanelor mobile in masini, chiar si cand acestea sunt oprite sau stationate in alta zona cu exceptia parcarilor, poate duce la suspendarea permisului de conducere in Franta. Conform unei decizii luata in februarie de Inalta Curte, soferii din Franta au interdictie la utilizarea telefoanelor…

- Utilizarea telefoanelor mobile in masini, chiar si cand acestea sunt oprite sau stationate in alta zona cu exceptia parcarilor, poate duce la suspendarea permisului de conducere in Franta, potrivit Agerpres.

- Utilizarea telefoanelor mobile in masini, chiar si cand acestea sunt oprite sau stationate in alta zona cu exceptia parcarilor, poate duce la suspendarea permisului de conducere in Franta, informeaza miercuri Xinhua citand media locale. Conform unei decizii luata in februarie de Inalta Curte, soferii…

- In intervalul 2018-2020, magazinele sunt obligate sa epuizeze stocurile de vesela de unica folosinta, iar producatorii sa reutileze intreprinderile pentru fabricarea veselei din materiale biodegradabile. Adversarii acestei legi considera ca masura va avea efecte negative asupra economiei Frantei. Un…

- Vesela si tacamurile din plastic vor fi interzise in Franta. Autoritatile franceze au aprobat o lege, prin care vor interzice, incepand din anul 2020, utilizarea veselei de unica folosinta – farfurii, pahare, furculite sau cutite din plastic. Masura luata face parte din lupta impotriva efectelor…

- Anul incheiat a fost unul care a cunoscut o puternica dezvoltare pe partea tehnologica, iar partea ce vizeaza telefoanele inteligente este fara doar și poate una care a beneficiat de cele mai multe imbunatațiri. O adevarata performanța tehnologica a fost remarcata de catre experții unuia dintre cele…

- Ministrul francez al Economiei, Bruno Le Maire, a criticat miercuri reducerea de pret de 70% la crema de ciocolata Nutella lansata de lantul de magazine Intermarche, care a provocat imbulzeala la rafturile magazinelor, invitand distribuitorul sa nu mai lanseze acest gen de promotii. "M-am…

- Barbatul de 51 de ani a fost interogat de politisti, pus sub acuzare si dus in fata judecatorului. Totul s-a petrecut pe 16 ianuarie, la Nantes, iar romanul a fost identificat recent, pe baza imaginilor de pe camerele de supraveghere. Politistii sustin ca, de cateva luni, barbatul si alti romani…

- Adolescentii care petrec mult timp in fata telefoanelor mobile sunt "considerabil" mai nefericiti decat cei care investesc timp in alte activitati, precum sportul sau lectura, potrivit unui studiu publicat la 22 ianuarie de revista de specialitate Emotion, citat de EFE. "De ce copiii super-conectati…

- Francezii ar vota probabil in favoarea ieșirii din Uniunea Europeana, in cazul in care ar avea loc un referendum pe aceasta tema. Aceasta declarație a fost facuta chiar de președintele Franței, Emmanuel Macron, noteaza Sky News. Emmanuel Macron a afirmat ca „intotdeauna exista un risc”, atunci cand…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a declarat ca este “probabil” ca rezultatul unui referendum pentru iesirea tarii din Uniunea Europeana ar fi avut acelasi rezultat ca si cel din Marea Britanie. Intr-un interviu difuzat de BBC, Macron a spus, legat de Brexit, ca in interpretarea sa, multi dintre…

- Fostul sef al guvernului italian Silvio Berlusconi a incheiat joi seara o alianta cu dreapta suveranista pentru alegerile din 4 martie, potrivit unui mesaj al sau pe Twitter, relateaza AFP. ''Tocmai am semnat impreuna cu Matteo Salvini si cu Giorgia Meloni programul electoral de…

- Francezii sunt cunoscuti pentru antipatia pe care o au pentru cuvintele imprumutate din limba engleza (dar si din altele). Sutele de ani de rivalitate dintre Franta si Anglia si-au spus cuvantul aici. Acum, Comisia Generala de Terminologie si...

- Anul trecut europenii au cumparat aproximativ 125.000 de masini 100% electrice, anul acesta se va ajunge spre 200.000, iar in 2020 totalul va fi de 600.000, arata estimaile LMC Automotive, citate de Automotive News. Acum, Norvegia, Franta si Germania sunt cele mai mari piete pentru masini electrice,…

- Potrivit statisticilor, numarul celor care si-au pierdut viata in accidentele auto a crescut constant, de la 3.200 in 2013, la aproape 3.500 in 2016, in Franta. Sase din zece soferi francezi se opun unei astfel de modificari a Codului Rutier. De la 1 iulie, viteza maxima cu care se va putea circula…

- Potrivit unui ordin al ministrului Liviu Pop, elevilor le va fi interzis sa aiba telefoanele mobile la ore, insa nu vor mai putea fi dați afara din clasa. Noul ordin de ministru pentru modificarea și completarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unitaților de invațamant preuniversitar…

- Ministerul Educatiei a emis un ordin de schimbare a regulamentului in unitatile de invatamant, printre prevederi fiind interzicerea folosirii telefoanelor mobile, fara acordul profesorului, in timpul cursurilor. De asemenea, copiii nu sunt obligati sa poarte uniforma si nu pot fi pedepsiti prin note…

- Cantareața franceza France Gall a murit duminica la varsta de 70 de ani intr-un spital din Neuilly, in urma unei afecțiuni pulmonare.France Gall, o legenda in Franța și in intreaga lume, a incetat din viața duminica, anunța presa din Hexagon, potrivit Realitatea.net.

- “Oglinda-oglinjoara, care e cea mai antitutun țara?” "Acesta este un mediu 100% liber de fum de tutun. Prin rezoluția 030 a Ministerului puterii populare pentru sanatate" (Ministerio del poder popular para le salud) STOP Astfel de panouri, de un metru jumate pe unu, apar pe peretii fiecarui magazin…

- Francezii nu au fost de acord cu ea in multe privințe, de la faptul ca uneori se imbraca neadecvat pentru intalnirile publice la care participa, la parerea lor ca funcția de Prima Doamna vine la pachet cu un buget special, pentru care ei nu sunt de-acord sa fie folosiți bani publici, iar acum o critica…

- 1.031 de masini au fost incendiate in Franta in noaptea de Anul Nou, numar in crestere fata de anul trecut, cand s-au inregistrat 935 de astfel de cazuri, a informat ministrul francez de Interne, Gerard Collomb, citat de agentiile EFE si AFP, relateaza Agerpres.

- Un total de 1.031 de masini au fost incendiate in Franta in noaptea de Anul Nou, numar in crestere fata de anul trecut, cand s-au inregistrat 935 de astfel de cazuri, a informat luni ministrul francez de Interne, Gerard Collomb, citat de agentiile EFE si AFP. Intr-un comunicat difuzat…

- Anul 2017 nu a fost lipsit de momente de cumpana, in special pe plan politic. De la investirea lui Donald Trump la tirurile nord-coreene sau criza catalana – scena politica internaționala a fost tot timpul in atenție, starnind in repetate randuri ingrijorare. Va prezentam mai jos principalele momente…

- Departamentul de sanatate publica din California a publicat un ghid cu recomandari privind folosirea telefoanelor mobile. Autoritatile recomanda limitatea expunerii la radiatiile emise de aceste gadgeturi, care pot fi periculoase...

- Franța solicita oficial ca WhatsApp sa nu mai transmita catre Facebook date privind utilizatorii sai, scrie Reuters , care citeaza CNIL, autoritatea de protecția a datelor din Hexagon. Daca WhatsApp nu se se va supune deciziei, aceasta risca amenzi. De asemenea, autoritatea franceza a anunțat ca WhatsApp…

- Ministerul de Externe francez a declarat luni ca doreste sa se angajeze intr-un dialog bazat pe valori si proiecte proeuropene cu Austria, in conditiile in care extrema dreapta a obtinut mai multe posturi-cheie in noul guvern de coalitie de la Viena, relateaza Reuters. Noul guvern austriac condus…

- Autoritatile din California recomanda oamenilor sa reduca expunerea la radiatiile emise de telefon. Departamentul de sanatate publica din California a publicat un ghid cu recomandari privind folosirea telefoanelor mobile. Autoritatile recomanda limitatea expunerii la radiatiile emise de aceste…

- Telefoanele mobile vor fi interzise oficial la scoala in Franta, incepand din anul scolar 2018-2019. Ministrul Educatiei de la Paris a anuntat ca se lucreaza inca la modalitatile de implementare a masurii. Cel mai probabil, vor exista dulapuri incuiate, in care elevii sa isi lase telefoanele cand ajung…

- Producatorii din Ardeal invadeaza Clujul in ajun de sarbatori FOTO Miere cu zmeura, dulceața de ardei iuți, zacusca cu hribi, cașcaval afumat, sare cu verdețuri, galbenele cu coada șoricelului sunt doar cateva dintre specialitațile oferite clujenilor pe platoul din incinta Universitații de Științe Agricole.…

- Telefoanele mobile vor fi interzise oficial la scoala in Franta, incepand din anul scolar 2018-2019. Ministrul Educatiei de la Paris a anuntat ca se lucreaza inca la modalitatile de implementare a masurii. Profesorii se pl&ac...

- Copii ar urma sa fie controlați in ghiozdane. Interzicerea telefoanelor mobile in școli este una din promisiunile din campania electorala a lui Macron. Codul educației interzice deja folosirea telefoanelor mobile in colegii și școli in timpul cursurilor. Jean-Michel Blanquer a estimat…

- Telefoanele mobile vor fi interzise oficial la scoala in Franta, incepand din anul scolar 2018-2019. Ministrul Educatiei de la Paris a anuntat ca se lucreaza inca la modalitatile de implementare a masurii.

- Telefoanele mobile vor fi interzise in școli și colegii incepand din anul școlar 2018, a anunțat ministrul educației naționale, Jean-Michel Blanquer, scrie Le Monde citat de Rador. Este vorba de o promisiune de campanie a lui Emmanuel Macron, potrivit Hotnews.ro.

- In jur de 20 de activisti au luat parte la aceasta actiune, iar patru dintre ei au escaladat zidurile unei cladiri unde se afla un bazin de depozitare a combustibilului uzat si au lansat rachete de semnalizare."Tot ceea ce trebuie sa faci este sa faci o gaura (in zidul cladirii) pentru…

- In timp ce Germania este tara autostrazilor si Franta este vestita pentru peisajele de care te poti bucura intr-o situatie extrem de bine gestionata in ceea ce priveste traficul auto, romanii nu se pot lauda cu niciuna dintre performante, iar acest lucru ii face probabil sa circule extrem de putin cu…

- Deputatul Catalin Radulescu nu mai vrea inapoi mașina furata de langa sediul SRI . Acesta a declarat, la Parlament, ca importatorul Range Rover i-a transmis ca o astfel de mașina nu poate fi furata, astfel ca hoții au avut acces la o tehnologie superioara, pe care doar serviciile secrete o au, și ar…

- Producator asiatic cunoscut mai ales pentru oferta de telefoane ieftine cu Android, Doogee pare sa reinvie moda telefoanelor cu ecran curbat, cazute in uitare pe masura ce noi modele cu design bezel-less si margini curbate au acaparat atentia publicului. Dupa ce s-au bucurat de un succes mai degraba…

- Dupa Renault, Hyundai si Volkswagen, grupul auto francez PSA a decis, la randul lui, sa deschida o linie de productie in Algeria, in cadrul unei societati mixte infiintata duminica la Alger cu trei parteneri locali. Dupa doi ani de negocieri, acordul a fost parafat de ministrii Afacerilor Externe din…

- Cel mai mare retailer online din China, Alibaba Group Holding Ltd, a depașit recordul de anul trecut cu ocazia Zilei Celibatarilor, sarbatorita in China la 11 noiembrie, inregistrand vineri vanzari de 168,269 miliarde de yuani (25,4 miliarde de dolari), in creștere cu 42,6% fața de nivelul din 2016,…

- Institutul francez de securitate nucleara a identificat un nor radioactiv desupra Europei, cauzat cel mai probabil de un incident nuclear produs in Rusia sau in Kazahstan, scrie Reuters. Prezența unui nor de poluare radioactiva asupra Europei in ultimele saptamani indica faptul ca undeva in Rusia sau…