- Sase dintre cele 58 de reactoare nucleare functionale ale Frantei au probleme legate de fabricare la unele componente, a anuntat miercuri compania de stat Electricite de France (EDF). Anuntul a fost facut a doua zi de la lansarea unei campanii de distributie de pastile de iod pentru peste doua milioane…

- Franța ia masuri suplimentare de prevenție in eventualitatea unui accident nuclear. A dublat raza de securitate din jurul reactoarelor de la 10 la 20 de kilometri și va incepe distribuirea gratuita de pastile cu iod catre 2,2 milioane de persoane, scrie digi24.ro.

- Franța va oferi gratis pastile cu iod unui numar de 2,2 milioane de oameni care locuiesc în apropierea centralelor nucleare, pentru a îi ajuta sa se protejeze de radiații în cazul unui accident, relateaza site-ul postului Euronews, scrie Mediafax. Autoritatea de Siguranta Nucleara…

- Expertii suspecteaza ca explozia de joi de la o baza navala din regiunea Arhanghelsk s-ar fi produs in timpul testarii unei rachete cu propulsie nucleara, scrie presa rusa. Locuitorii din zona au epuizat stocurile de pastile de iod din farmacii pentru a contracara efectele posibile ale radiatiilor.

- Parisul a declarat razboi fumatului, iar locurile unde acest viciu e permis sunt din ce in ce mai puține. Fie ca vorbim de restaurante, cafenele, aeroporturi sau gari, in principiu, orice spațiu public inchis din Hexagon are reguli foarte clare: fumatul e strict interzis. Francezii au trecut insa la…

- Francezii de la Alstom, nemtii de la Siemens si chinezii de la Qingdao Sifang îsi disputa un contract de aproape 1 miliard de euro. Autoritatea pentru Reforma Feroviara (ARF) a primit oferte, de la cele trei grupuri, la licitatia pentru achizitia de trenuri noi, destinate inclusiv…

- Autoritatile bulgare au raportat sambata descoperirea unui focar de pesta porcina africana la o ferma de porci in apropiere de orasul Ruse, in nord-estul Bulgariei, transmite Reuters, potrivit Agerpres. "Toti porcii de la aceasta ferma, aproximativ 17.000 de capete, vor fi eutanasiati" a declarat…