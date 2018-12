Francesca Postolache, PwC: Chiriasii cladirilor de spatii de birouri vor fi tot mai mult dispusi sa plateasca in plus pentru o flexibilitate mai ridicata a mediului de lucru

Stiri pe aceeasi tema

- Primarul din Alba Iulia, Mircea Hava, a propus impozitarea Armatei, dupa ce in urma cu cateva luni declara ca Biserica ar trebui sa plateasca impozite. Cheia in care poate fi interpretata declaratia lui Hava poate fi aceia ca Biserica Catolica, cea Ortodoxa si Armata sunt trei institutii care detin…

- Firma care deține aplicatia populara prin care utilizatorii cunosc oameni noi și iși dau intalniri - Tinder - a depașit așteparile analiștilor, raportand venituri trimestriale de 444 milioane dolari, cu 29% mai mari fața de anul trecut.

- Dezvoltatorii de spatii de birouri inteleg din ce in ce mai clar necesitatea de a crea un mediu de lucru sanatos, placut si creativ, astfel incat sa atraga noi angajati pentru chiriasii cladirilor de profil si pentru a creste productivitatea celor...

- Skanska, unul dintre cei mai importanti dezvoltatori de spatii de birouri din Romania, a inaugurat Campus 6.1, prima cladire de spatii de birouri din cadrul Campus 6, proiect care marcheaza extinderea Skanska Romania in zona de Centru-Vest a Capitalei....

- Antreprenorul belgian Yves Weerts a inaugurat oficial pe 27 septembrie anul curent cladirea de spatii de birouri Unirii View, situata pe Bulevardul Corneliu Coposu din Capitala si care dispune de o inaltime de 73 de metrii si este desfasurata pe 19...

- Cum vor schimba imaginea pietei de spatii de birouri tehnologiile anuntate in cadrul noilor proiecte de cladiri anuntate? Dar cu privire la interesul chiriasilor? O parte dintre cladirile de spatii de birouri care au fost livrate in 2018 si vor urma in...

- Pentru a retine angajatii cat mai mult timp in companie, angajatorii trebuie sa fie cat mai creativi. Un salariu competitiv, un mediu de lucru motivant, un lider care sa inspire, beneficii extrasalariale, toate acestea sunt motive suficient de bune...

- Piata de spatii de birouri din Capitala s-a schimbat semnificativ in ultimul deceniu: a trecut de la o piata masiv subdezvoltata, la un relativ echilibru intre cerere si oferta in prezent, desi livrarile luasera avant chiar inainte de criza financiara....