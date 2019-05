France 24: Atacul cu colet capcană de la Lyon - căutarea suspectului continuă Nici identificare, nici revendicare. Poliția îl cauta în continuare, duminica, 26 mai, pe autorul atacului cu un colet capcana care a facut 13 raniți ușor la Lyon, vineri. Poliția a difuzat pe Twitter doua noi fotografii ale pricipalului suspect în atacul comis în fața unei brutarii de pe strada Victor-Hugo, artera pietonala comerciala din centrul celei de-a doua metropole a țarii. Aceste fotografii, de calitate medie, arata un barbat pe bicicleta, cu un rucsac și o cascheta de culoare închisa, relateaza France 24 citat de Rador.

