- Guvernul israelian a dat unda verde, duminica, legalizarii unei colonii în Cisiordania, cu doua zile înainte de alegerile legislative cruciale pentru viitorul politic al premierului Benjamin Netanyahu, relateaza AFP. Guvernul a acceptat ”transformarea coloniei salbatice Mevo'ot…

- Guvernul a acceptat sa ''transforme colonia ilegala Mevoot Yericho din Valea Iordanului intr-o colonie oficiala'', a anuntat biroul premierului Netanyahu.Colonia Mevoot Yericho este situata in apropiere de Ierihon, principalul oras arab din Valea Iordanului situat la nord de Marea Moarta.Anuntul…

- Sirene anuntand iminente tiruri cu rachete dinspre Fasia Gaza au fost auzite marti la Ashdod (sudul Israelului) in timp ce premierul Benjamin Netanyahu, in campanie pentru legislativele de la 17 septembrie, participa la un miting electoral, potrivit postului national de televiziune, relateaza AFP.Canalul…

- El s-a exprimat in cursul unui discurs televizat la o zi dupa un atac cu rachete antitanc efectuat de luptatorii sai in nordul Israelului. Statul evreu a replicat atunci imediat cu lovituri in sudul Libanului."Ieri (duminica), rezistenta a trecut peste" ceea ce Israelul considera "de mai…

- Liderul israelian Benjamin Netanyahu a avut luni, la Kiev, o intrevedere cu presedintele recent investit al Ucrainei, Volodimir Zelenski, in cadrul primei vizite in doua decenii a unui premier israelian in aceasta tara, informeaza dpa, potrivit Agerpres. Vizita lui Netanyahu la Kiev survine la mai…

- Autoritatile israeliene au anuntat joi ca interzic intrarea in Israel a doua parlamentare americane din cauza sustinerii acordate de acestea campaniei de boicotare a statului israelian si ca urmare a unei cereri a presedintelui SUA, Donald Trump, potrivit AFP, preluata de Agerpres. Ilhan Omar si Rashida…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat duminica ca va analiza "corect si deschis" viitorul plan american de solutionare a conflictului israeliano-palestinian, informeaza AFP si dpa. "Nu inteleg cum au respins palestinienii planul inainte chiar de a lua cunostinta despre continutul…