Frames&Shapes, spectacol de dans contemporan la Timișoara Asociațiile Unfold Motion și Noi Re-Cream iși unesc forțele intr-un proiect care consta intr-o școala de vara de dans contemporan (in perioada 8 – 13 iulie), care culmineaza cu un spectacol complex, incarcat de sens și semnificație, ce va avea loc in spațiul public (Piața Sfantu Gheorghe) in 14 iulie, orele 20.00. Spectacolul de dans […] Articolul Frames&Shapes, spectacol de dans contemporan la Timișoara a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

