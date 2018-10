Frames: Peste 1,2 milioane de bucuresteni ar putea ramane fara caldura si apa calda

Stiri pe aceeasi tema

- Peste 1,2 milioane de bucuresteni ar putea ramane fara caldura si apa calda, la iarna, in conditiile in care fuziunea Elcen-RADET s-a impotmolit, iar sansele ca aceasta sa se realizeze tin de asumarea de catre Muncipalitate a datoriilor istorice ale regiei de termoficare a Bucurestiului, afirma analistii…

- [ads] Liderul Sindicatului Liber Cariera Roșiuța, Nelu Roșca, crede ca statutul sau de șef peste salariații unitații miniere și cel de inspector social il scapa de plata lunara a utilitaților de la propria locuința din Motru. Astfel nu se explica de ce liderul de sindicat, atat de vocal in spațiul public…

- Este pentru a treia oara anul acesta cand societatea de termoficare este penalizata de compania E.ON Gaz. In februarie, E.ON a redus parametri de gaz, in iunie l-a oprit de tot, iar acum a inchis din nou robinetul. Directorul Colterm spune ca se va putea plati o parte din datorie doar cand va primi…

- Primaria Capitalei va supune aprobarii Consiliului General al Bucureștiului, pe 24 august, o noua soluție prin care incearca rezolvarea crizei acute in care se afla sistemul de termoficare care asigura caldura și apa calda pentru milioane de bucureșteni. Planul autoritaților ridica insa multe semne…

- Primaria Capitalei va supune aprobarii Consiliului General al Bucurestiului, pe 24 august, o noua solutie prin care incearca rezolvarea crizei acute in care se afla sistemul de termoficare care asigura caldura si apa calda pentru milioane de bucuresteni.

- Valul de caldura care afecteaza in ultimele zile o mare parte a Chinei, cu temperaturi de pana la 40 de grade agravate de umiditatea puternica, a provocat moartea in nord-estul tarii a milioane de castraveti de mare, o specialitate marina la mare pret in aceasta tara asiatica, relateaza EFE. Potrivit…

- Desi suntem la jumatatea sezonului estival, autoritatile sunt optimiste: pana la 15 august, Strandul Neptun va avea cele trei tobogane mult promise. E vorba de un tobogan acvatic cu „tubulatura inchisa”, un tobogan acvatic „gaura neagra si barca zburatoare” (Black Hole și Flying Boats) si un tobogan…