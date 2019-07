Stiri pe aceeasi tema

- Sondajul de opinie al PSD pentru alegerile prezidentiale este in plina desfasurare. Pana la finalul lunii iulie acesta trebuie finalizat. El va fi prezentat intr-un congres PSD ce va stabili, in final, numele...

- Apar noi informații privind o posibila candidatura a lui Rareș Bogdan pentru Primaria Capitalei. Acum o luna, fostul jurnalist, care a deschis lista PNL pentru alegerile europarlamentare, a negat informațiile susținand ca in PNL exista oameni valoroși care pot intra in cursa impotriva Gabrielei Firea.…

- Sondajul IMAS Romnibus dezvaluie ca presedintele Klaus Iohannis este cotat la 36,5-, apoi vine Calin Popescu Tariceanu, cu 13,4-, Victor Ponta, cu 12,2- si Dacian Ciolos cu 11-. Pe urmatoarele pozitii se afla Viorica Dancila, cu 5,8-, Dan Barna cu 4,6-, Kelemen Hunor, cu 1,6- si Eugen Tomac cu 1,4-.…

- Dacian Ciolos si-a consolidat capitalul de prezidentiabil si, in eventualitatea unei candidaturi, ar intra in turul al doilea cu Klaus Iohannis, arata datele unui sondaj intern al Aliantei 2020 USR PLUS. Respondentii il prefera pe Ciolos lui Barna, pentru cursa de la Cotroceni, in vreme ce Alianta si-a…

- Un sondaj intern al Alianței 2020 USR-PLUS arata ca Dacian Ciolos ar fi favorit in cursa pentru alegerile prezidențiale. El ar putea in acest fel intra in turul doi alaturi de Klaus Iohannis. Respondentii il prefera pe Ciolos in locul lui Barna la Cotroceni, in vreme ce Alianta si-a marit cu cateva…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat duminica seara, la finalul alegerilor europarlamentare ca ii cere Vioricai Dancila sa demisioneze din functia de premier, ca nu-si asuma vina pentru rezultatul alegerilor si faptul ca Gabriela Firea ar putea fi o varianta pentru alegerile prezidentiale.

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat, intr-un interviu acordat Agerpres ca adevaratul sondaj este votul oamenilor! Agerpres: Ati precizat ca sunteti pregatit sa intrati in...

- Centrul de Sociologie Urbana si Regionala - CURS a dat publicitatii datele celui mai nou sondaj de opinie la nivel national. Potrivit cercetarii, Calin Popescu Tariceanu pare sa fie principalul contracandidat al președintelui Klaus Iohannis in cursa pentru Palatul Cotroceni, potrivit stiripesurse.ro.…