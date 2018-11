Stiri pe aceeasi tema

- Aeronava Lion Air ce s-a prabusit pe 29 octombrie in Marea Java, dupa decolarea de la Jakarta, nu ar fi trebuit sa primeasca permisiunea de zbor din cauza cauza unei probleme recurente, au declarat anchetatorii, care au stabilit ca avionul nu era navigabil in cursul zborului anterior...

- Cel puțin șase oameni au fost raniți, dupa ce un avion cu 126 de persoane la bord a efectuat o aterizare forțata, vineri, in statul Gyana. Avionul, un Boeing 757, aparține companiei Fly Jamaica Airways și zbura pe ruta Georgetown (Jamaica) – Toronto (Canada). Aterizarea forțata a fost cauzata de o problema…

- Avionul "Lion Air" care s-a prabusit luna trecuta in Indonezia avea o defectiune tehnica. Datele descarcate de pe cutia neagra au aratat ca vitezo-metrul nu a functionat corect pe parcursul ultimelor patru zboruri.

- Comandantul fortelor armate indoneziene a declarat ca o echipa de cautare si salvare a localizat o parte din avionul companiei Lion Air care s-a prabusit luni in mare cu 189 de persoane la bord, relateaza Reuters, citat de Agerpres.

- Avionul prabușit in Indonezia, un Boeing 737 apartinand companiei Lion Air, cu 189 de persoane la bord, a fost suspus recent unor reparatii, in urma unor probleme tehnice, a declarat directorul companiei aeriene indoneziene Edward Sirait pentru AFP, citeaza digi24.ro.

- Tragedie aviatica in Indonezia. Un avion al companiei aeriene Lion Air, cu 188 de pasageri la bord, intre care și un bebeluș și doi copii, s-a prabusit la scurt timp dupa ce a decolat din capitala Jakarta, informeaza Realitatea TV. Primele informații spun ca nu exista supraviețuitori. Nu se cunosc…

- Aeronava "a fost reparata la Denpasar", pe Insula Bali, iar "apoi a zburat catre KJakarta", a precizat el. "Tehnicienii de la Jakarta au primit note si au efectuat alta reparatie, inainte ca (avionul) sa plece spre Pangkal Pinai", unde urma sa ajunga luni, a mai declarat Edward Sirait pentru AFP. Directorul Lion…

- Aeronava companiei Lion Air, care s-a prabusit in ocean la scurt timp dupa decolarea de la Jakarta, a avut o problema tehnica in cursul zborului precedent, care insa a fost rezolvata in conformitate cu procedurile, a declarat directorul general al firmei, relateaza agentia Reuters.