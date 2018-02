Stiri pe aceeasi tema

- Mihaiela Iorga, procuror in cadrul DNA, a fost trimisa in judecata de colegii ei de la Ploiesti, fiind acuzata de favorizarea faptuitorului si fals intelectual. Iorga a fost revocata din Directie, insa si-a reluat postul dupa o decizie a instantei. Iorga urmeaza sa fie suspendata din magistratura.

- Cel putin doua persoane au murit si alte 50 au fost ranite duminica dupa ce doua trenuri s-au ciocnit in statul american Carolina de Sud, potrivit agențiilor internaționale de presa. Unul dintre trenuri, care mergea de la New York la Miami, a lovit un alt tren si a deraiat aproape de orasul Columbia,…

- Noul presedinte al Comisiei pentru Aparare din Senat, liberalul Marcel Vela, a declarat, vineri, ca in prezent nu exista elemente constitutive pentru a-l audia pe seful SPP, Lucian Pahontu. „Nu avem in acest moment elemente constitutive pentru o astfel de audiere”, a sustinut Vela pentru Mediafax. Liderul…

- Personalul auxiliar de specialitate si conex din cadrul instantelor judecatoresti si al Parchetelor de pe langa acestea va protesta, joi, prin purtarea unor banderole albe pe brat, fata de modul de calcul al drepturilor salariale incepand cu 1 ianuarie. Anunțul a fost facut de membrii fondatori ai Asociatiei…

- La doar o zi dupa ce prim-ministrul Viorica Dancila și membrii Guvernului au anunțat ca renunța la SPP, instituția condusa de “eternul” Lucian Pahonțu, a anunțat ca a platit 4.132.800 de lei (aproape 1 milion de euro) fara TVA pentru 3 autoturisme, scrie grupul.ro Grupul de Investigații Politice arata…

- Noul premier, Viorica Dancila, a renunțat, așa cum anunța inca de acum o saptamana, la lucratorii Serviciului de Protecție și Paza. Aceeași decizie au luat-o de altfel toți miniștrii. Luni seara, imediat dupa ce a ajuns la Palatul Victoria, Viorica Dancila a renunțat la serviciile SPP (Serviciul de…

- Carmen Dan, ministrul avizat pentru un nou portofoliu la Afaceri Interne in Guvernul Viorica Dancila, a declarat, luni, dupa audierea sa in Comisia de aparare a Parlamentului, ca specialiști din cadrul Ministerului Afacerilor Interne (MAI), alaturi de cei ai Ministerului Justiției și ai Ministerului…

- Un tanar a murit sambata noaptea, in urma unui accident de circulatie produd in Tihau, județul Salaj, dupa ce soferul masinii in care acesta se afla a pierdut controlul volanului si s-a rasturnat, in timp ce era urmarit de politisti. Barbatul de 33 de ani, aflat la volanul autoturismului, a refuzat…

- Senatorii si deputatii PSD si ALDE se vor reuni, duminica, la Palatul Parlamentului, la intalnire urmand sa participe si premierul desemnat Viorica Dancila. Printre temele care vor fi abordate se numara programul de guvernare si prioritatile legislative. Potrivit Mediafax, ședinta comuna a grupurilor…

- Guvernul va propune modificarea cotei TVA de la 19% la 18%, incepand cu 1 ianuarie 2019, se arata in noul program de guvernare ce va fi prezentat Parlamentului de Cabinetul condus de Viorica Dancila, potrivit publicației Profit.ro. Cu o cota a taxei pe valoarea adaugata de 18%, Romania va avea a doua…

- PSD il propune pe Eugen Teodorovici pentru functia de ministru al Finantelor. Din funcția de presedinte al Comisiei de buget-finante din Senat, Teodorovici a contestat masurile cuprinse in Ordonanta 79/2017 care au generat „revolutia fiscala” de la 1 ianuarie 2018. Imediat dupa nominalizarea oficiala…

- Comisia Europeana a aprobat un grant in valoare de 27,09 milioane de euro pentru Transelectrica, in vedere construirii liniei electrice de 400 kV Cernavoda – Stalpu, a anuntat joi Transelectrica. Acesta este primul dintre cele sase proiecte ale Transelectrica, incluse pe lista revizuita in noiembrie…

- O organizație nonguvernamentala deruleaza, in premiera in Romania – in parteneriat cu șapte spitale din București și Ploiești, dar și cu Spitalul Județean Ilfov – o campanie de depistare a Virusului Hepatitic C (VHC) la pacienții care se interneaza in cele mai mari unitați medicale de stat din Romania.…

- Niciun drum nu era inchis, luni dimineața, deși ninge abundent in mai multe zone din țara. Reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne (MAI) au anunțat ca peste 13.000 de angajati ai institutiei sunt mobilizati sa intervina pentru diminuarea efectelor vremii extreme. Potrivit acestora, 14 localitati…

- Jandarmeria adreseaza un mesaj important pentru protestatarii care se aduna, sambata, in centrul Capitalei pentru a manifesta. In 20 ianuarie 2018 se anunța un protest uriaș in București. Au fost chemați protestatari din toata țara, studenți. Ei sunt indemnați prin mesajul „nu este nevoie sa iesim de…

- Ministrul pentru fondurile europene, Marius Nica, a demisionat, vineri, din funcție, dupa trei luni de mandat, se arata intr-un comunicat de presa al Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene (MDRAPFE). Conform comunicatului, in aceasta perioada au fost lansate…

- UPDATE Deputatul PNL de Prahova Roberta Anastase a declarat, joi, la ieșirea de la DNA, ca a fost audiata in calitate de martor intr-un dosar in curs. Dupa doua ore petrecute la DNA, Anastasea a precizat ca nu poate da mai multe detalii in legatura cu acest caz. Și avocatul acesteia, Bogdan Ionescu,…

- Fabrica din Ploiești ar putea fi o soluție pentru extinderea producției de consumabile pentru Glo, produsul care permite incalzirea tutunului, cu efecte nocive mult diminuate in comparație cu țigaretele clasice, potrivit oficialilor companiei British American Tobacco Romania (BAT). Compania a anunțat…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat, marți, ca l-a desemnat pe ministrul apararii Mihai Fifor in funcția de premier interimar, dupa ce i-a acceptat demisia lui Mihai Tudose. In același timp, Iohannis a precizat ca, miercuri, va avea consultari cu partidele politice, la Cotroceni, pentru desemnarea…

- O explozie s-a produs, luni dimineața, la o conducta magistrala de gaze, in județul Gorj. Nu sunt victime, dar mai multe mașini sunt complet arse. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Gorj, flacarile au in jur de 50 de metri inalțime, iar sursa incendiului nu a fost indepartata. …

- Liderul Tineretului Social-Democat (TSD), Gabriel Petrea, spune ca PSD trebuie sa se transforme, prin efortul tuturor, daca vrea mai mult decat castigarea unor alegeri si are nevoie de “o schimbarea la fata”, mizand pe dialog, democratie si responsabilitate. “Nu ne permitem sa facem schimbari o data…

- Eurodeputata PSD Viorica Dancila – liderilor europarlamentarilor PSD – s-a delimitat, sambata, de declarațiile premierului Mihai Tudose vizavi de relația cu Budapesta. “Statul unitar roman este un principiu constitutional nenegociabil, insa nu avem nevoie de formulari nefericite pentru a puncta acest…

- Presedintele PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, considera ca daca nici presedintele partidului, Liviu Dragnea, si nici premierul Mihai Tudose nu vor avea o abordare constructiva, asa ca probabil se va ajunge din nou la demiterea premierului, iar aplicarea programului de guvernare va avea de suferit. „In momentul…

- Andi Topala Domnule prim-ministru, m-am indoit mult in privința dumneavoastra cand ați fost propus. Nu v-aș fi votat, pentru ca, spre deosebire de deputatul coleg Liviu Pleșoianu, nu am acest drept. E drept, am fost orbit de caracterizarile publice „pe surse” (ca sa va citez expresia nedemna din ședința…

- Vicepreședintele PSD, Rovana Plumb, a reacționat vineri in criza politica din Guvern, generata de refuzul premierului Mihai Tudose de a-l demite pe șeful Poliției, Bogdan Despescu, și s-a poziționat de partea ministrului de interne. “In ceea ce privește modul in care a reacționat ministrul Carmen Dan,…

- Ioana Theodoru In ultimele zile a devenit evident ca Mihai Tudose se pregatește intens sa dea atacul final impotriva lui Liviu Dragnea. Gesturile diferiților membrii PSD care contesta, deocamdata timid, autoritatea lui Liviu Dragnea, dar și discursul anterior asumat de Mihai Tudose sunt elemente care…

- Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) s-a reunit in prima ședința pentru anul 2018, la care participa si presedintele Klaus Iohannis. In cadrul sedintei se va alege noua conducere a Consiliului si se va dezbate raportul de activitate pe 2017. La sedinta de vineri, plenul CSM isi va alege noua…

- Ana Maria Patru a reacționat dur dupa ce a fost trimisa in judecata de DNA, sub control judiciar pentru savarsirea infractiunilor de trafic_1966.html">trafic de influenta in forma continuata și spalare de bani."Este un abuz. O suparare mare a procurorului de la Ploiești, pentru ca nu am vrut…

- Ana Maria Patru, fostul presedinte al Autoritatii Electorale Permanente (A.E.P.), a fost trimisa in judecata de procurorii DNA Ploiesti intr-un nou dosar in care este acuzata de trafic de influenta in forma continuata si spalare a banilor.

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a initiat un proiect legislativ pentru modificarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, prin care propune ca pragul pentru abuzul in serviciu sa fie stabilit la 200.000 de euro. In ceea ce priveste modificarea articolului 297, care se refera la abuzul in serviciu,…

- Un important lider al PNL a fost trimis in judecata de procurorii DNA intr-un dosar ce vizeaza solicitarea bani, sub titlul de „donații” catre partid, pentru a plati candidaturile pe locuri eligibile. Vicepreședintele PNL, Mihai Voicu, va fi judecat sub acuzația de folosire a influenței sau a autoritații…

- Daca acum PNL și liderul partidului se opun vehement eliminarii președintelui Romaniei din procedura de numire a procurorilor-șefi, in urma cu patru ani, Ludovic Orban spunea exact contrariul. Imediat dupa ce, pe 23 august, ministrul justiției, Tudorel Toader, venea cu propunerea de eliminare a președintelui…

- Un ofițer SRI a accidentat mortal, luni seara, o persoana, in localitatea ilfoveana Tancabesti, in timp ce se deplasa dinspre Ploiești spre București. Potrivit reprezentanților IPJ Ilfov, ofițerul avea alcoolemie de 0,43 ml/l alcool pur in aerul expirat. „Ieri dupa-amiaza, in jurul orelor 18,00, pe…

- Firma de consultanța EY Romania a publicat luni o analiza a modificarilor fiscale propuse de Guvern, sub semnatura lui Alex Milcev, Partener in cadrul companiei. Sursa Zilei publica acest text fara modificari. Subiectul care a ținut mediul de afaceri pe jar in ultimele luni pare ca se apropie de o…

- Procurorii anticorupție au dispus, luni, schimbarea incadrarii juridice, in sensul reținerii formei agravante a infracțiunilor inițiale, precum și punerea in mișcare a acțiunii penale fața de societatea Teldrum și de reprezentanții acesteia, intr-un dosar privind fraudarea fondurilor europene, cu un…

- Ambasadorul SUA in Romania, Hans Klemm, a susținut, la o „masa rotunda”, la Targu Mures, alaturi de mai multi jurnalisti, ca modificarea legilor justitiei slabeste independenta sistemului judiciar si lupta anticoruptie, chestiuni de care ar putea profita Rusia. Un reporter i-a reamintit lui Hans Klemm…

- Procurorul Mihaiela Moraru Iorga s-a prezentat, din nou, vineri, la sediul DNA Ploiești. Avocatul acesteia, Angela Ciurea, a explicat ca Mihaiela Moraru Iorga nu a dat nicio declarație in fața procurorului, iar calitatea acesteia in dosar a fost schimbata, din invinuit in inculpat. De altfel, Mihaiela…

- Premierul Mihai Tudose a anunțat miercuri, la debutul ședinței de Guvern, ca va fi decretat doliu național in zilele de 14, 15 și 16 decembrie, cand sunt programate funeraliile Regelui Mihai. “Astazi, pe ordinea de zi, daca Secretariatul General al Guvernului s-a mișcat corespunzator, va fi decretata…

- Schimbarile legislative in materie de salarizare, impozitare și contribuții anunțate pentru inceputul anului viitor ii fac pe angajații romani sa nu mai fie la fel de optimiști in privința viitorului lor pe piața muncii, potrivit unui comunicat transmis de platforma Undelucram.ro. Principalii indicatori…

- Fostul ministru Cristian David a fost condamnat, marți, la cinci ani de inchisoare in dosarul in care a fost trimis in judecata de DNA pentru luare de mita. Decizia nu este definitiva. Inalta Curte l-a condamnat, marți, pe fostul ministru de interne, Cristian David, in dosarul fostului președinte al…

- Nu mai puțin de 102.011 elevi care erau inscrisi in scoli in anul trecut nu au fost regasiti in anul școlar 2017-2018: 13.471 dintre ei au abandonat sistemul de educatie, peste 8.000 s-au retras, iar aproximativ 21.500 nu s-au mai prezentat la ore, potrivit datelor prezentate de ministrul educatiei,…

- Omul de afaceri Costel Cașuneanu a fost adus, marți dupa-amiaza, la sediul Parchetului de pe langa Curtea de Apel (PCA) Ploiești pentru a fi audiat in dosarul de evaziune fiscala și spalare de bani in care anchetatorii au facut percheziții in mai multe județe. Potrivit unor surse apropiate anchetei,…

- Omul de afaceri Costel Cașuneanu este vizat intr-un dosar de evaziune fiscala și spalare de bani, in care procurorii PCA Ploiești și polițiștii de investigare a criminalitații economice au efectuat percheziții, marți dimineața, in mai multe județe. Surse judiciare citate de Agerpres au precizat ca omul…

- Peste 10.000 de manifestanți au blocat, duminica seara, centrul Capitalei, protestand fața de Guvernul PSD și fața de parlamentarii de la putere. Totodata, și in mai multe orașe din țara mai multe persoane au ieșit in strada. Circulația pe Bulevardul Kiseleff a fost oprita. Protestele au fost anunțate…

- Ministrul Petre Daea a anuntat sambata, la Sibiu, ca a sesizat Consiliul Concurentei cu privire la cresterea preturilor la mai multe produse, dupa ce, din discutiile cu producatorii, a inteles ca nu a intervenit nicio majorare, dar cu toate acestea ouale si carnea sunt mai scumpe la raft. “Noi am vazut…

- Mai multe persoane au fost ranite intr-un accident produs, joi, in localitatea Raducaneni, din județul Iași, unde un microbuz s-a ciocnit cu un TIR. “Sunt 12 victime, conștiente. La fața locului s-au deplasat doua echipaje de prim ajutor, doua ambulanțe, doua autospeciale transport victime multiple…

- Consilierul onorific al premierului Mihai Tudose, avocatul Gheorghe Piperea, ii sugereaza președintelui PSD sa-și dea demisia „pentru a putea sa-și probeze nevinovația” in fața unui sistem „care pana acum l-a protejat si i-a fost partener”. Gheorghe Piperea reacționeaza dupa ce DNA l-a audiat și l-a…

- Premierul Mihai Tudose a declarat ca este dreptul civic al celor care doresc sa participe la protestele organizate impotriva guvernului. Intrebat, la ieșirea de la congresul TSD de la Romexpo, cum comenteaza faptul ca duminica au loc noi proteste, Mihai Tudose a spus: “E dreptul lor civic”. Un nou protest…