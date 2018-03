Stiri pe aceeasi tema

- In perioada martie-aprilie, sunt organizate mai multe concursuri pentru ocuparea unor posturi vacante in institutii publice din judetul Alba. Candidatii interesati de aceste locuri de munca trebuie sa indeplineasca anumite conditii, privind studii sau vechime in munca sau alte cerinte. Posturi vacante…

- Organizatia PSD Pitesti a decis joi seara, prin vot, sa-i retraga sprijinul politic deputatului Catalin Radulescu, in urma pozitiilor publice pe care parlamentarul de Arges le-a avut in ultima perioada. "Imaginea organizatiei a fost grav afectata si trebuia luata o masura. Propunerea a fost aceea de…

- Consiliul Concurentei a anunțat demararea unui proiect finantat din fonduri europene nerambursabile pentru implementarea unui sistem informatic bazat pe o platforma de tip Big Data care va permite, printre altele, o identificare mai rapida a cartelurilor, in special a celor din achizitii publice. ”Ca…

- Mai multe instituții din Alba organizeaza concursuri pentru posturi vacante, in perioada urmatoare. Candidatii trebuie sa indeplineasca anumite conditii, privind studii sau vechime in munca sau alte cerinte. Posturi vacante la data de 11 martie 2018 si conditii de participare la concurs: *Primaria Comunei…

- Viorica Dancila, la Congresul Extraordinar al PSD . Premierul Viorica Dancila a declarat sambata, la Congresul extraordinar al PSD, ca Guvernul vrea sa adopte modelul german in domeniul achizitiilor publice. “Astazi avem o noua viziune, o noua directie care trebuie introdusa in dezbaterea publica cu…

- Ieri, politistii au intervenit la aproape 2.500 de evenimente, au constatat peste 800 de infractiuni si au aplicat peste 9.500 de contraventii, in valoare de aproape 3.000.000 de lei, in cadrul actiunilor curente, pentru prevenirea faptelor antisociale si mentinerea ordinii si sigurantei publice.La…

- Partidul Liberal va depune o sesizare la Curtea Constituționala, cu referire la modificarile facute la Legea privind achizițiile publice, declarația a fost facuta de catre Valeriu Munteanu in cadrul unei conferințe de presa.

- Ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, a declarat ca prioritatea Guvernului este sa reușeasca centralizarea achizițiilor publice. Potrivit ministrului, o astfel de masura ar aduce economii importante la buget. „Un element esențial va fi centralizarea achizițiilor publice”, a spus…

- Primarii cer o lege mai simpla a achizitiilor publice. Premierul: Vrem sa ridicam barierele in obtinerea finantarilor din fonduri UE Premierul Viorica Dancila a declarat, vineri, in la intalnirea pe care a avut-o cu primarii municipiilor resedinta de judet, ca intentioneaza sa ridice barierele in obtinerea…

- Primarii municipiilor-resedinta de judet i-au cerut, vineri, premierului Viorica Dancila, in timpul unei intalniri la Palatul Victoria, simplificarea legii achizitiilor publice si debirocratizarea procedurilor pentru a atrage mai usor fondurile europene.

- Premierul Viorica Dancila a avut, vineri, o intalnire de lucru cu primarii municipiilor reședința de județ, reprezentanții AM POR și directorii Agențiilor de Dezvoltare Regionala pentru a analiza stadiul implementarii finanțarilor europene destinate autoritaților publice locale. „S-a discutat…

- Premierul Viorica Dancila a solicitat, joi, ca in zilele cu temperaturi scazute sa fie acordata „o atentie deosebita” asigurarii utilitatilor publice si sa se intervina de urgenta pentru remedierea eventualelor defectiuni. „Pentru ca ne aflam in continuare sub coduri de racire accentuata ale vremii…

- Un tanar din Cicarlau a crezut ca fuga de politisti este cea mai buna solutie pentru a scapa de raspunderea penala. A fost prins si imobilizat, iar acum atat el cat si prietenul lui sunt cercetati in cadrul dosarului penal intocmit de politistii Serviciului Rutier. In timp ce desfasurau activitati de…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, joi, ca actuala lege a achizitiilor publice ingreuneaza „ingrozitor” absorbtia de fonduri europene si a precizat ca tara noastra are un isotric bun in absorbtia fondurilor si „nu este o tara care sa se fi remarcat negativ din fericire in…

- Senatul a adoptat, pe 21 februarie, un proiect de lege, cu amendamente admise, care prevede dreptul de ocupare temporara si de trecere pentru utilitati publice asupra terenurilor din fond forestier, inclusiv zone strict protejate, pentru lucrari de reabilitare, modernizare, inlocuire si exploatare pe…

- La finalul unei intrevederi avute cu presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, in biroul acestuia de la Parlament, Tariceanu a precizat ca discutiile s-au axat pe domeniul economic. "Noi avem intalniri permanente, probabil ca nu e zi din saptamana in care sa nu ne intalnim si sa…

- Ministerul Justitiei a scos la concurs doua posturi de consilier personal in cabinetului ministrului, Tudorel Toader fiind in cautarea unui specialist in comunicare si relatii publice si un specialist in tehnologia informatiilor si comunicatiilor, potrivit anuntului publicat pe site-ul ministerului…

- In urma unei investitii de circa 650.000 de lei, care va fi efectuata din bugetul local, Primaria Targu Mures va construi in acest an primul observator astronomic din istoria orasului, in cel mai inalt punct din oras, in zona de agrement Platoul Cornesti. Anuntul a fost facut, luni, de consilierul primarului…

- Primaria comunei Oarja organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei publice de executie vacante, de inspector, clasa I, grad profesional debutant in cadrul Compartimentului Registru Agricol si Fond Funciar. Conditiile specifice necesare in vederea participarii…

- Presedintele USR, Dan Barna, a vorbit, la Adevarul Live, despre incercarea de a modifica Constitutia, in sensul in care persoanele cu probleme penale sa nu poata ocupa functii publice, o campania demarata de USR alaturi de personalitati publice ca Mihai Sora sau Gabriel Liiceanu. De asemenea, Dan Barna …

- Luni a fost autentificat la notariat Grupul de inițiativa al campaniei “Fara penali in funcții publice”, care isi propuna sa stranga jumatate de milion de semnaturi pentru modificarea Constitutiei. Initiativa, sustinuta de USR, vrea sa introduca in legea suprema interdicita ocuparii de functii publice…

- Dezbatere pe tema coruptiei in domeniul achizitiilor publice Augustin Lazar, procurorul General al Romaniei (stânga) și Laura Codruța Koveși, procurorul șef al DNA (dreapta), participa la dezbaterea cu tema 'Frauda si coruptia in domeniul achizitiilor publice. De la combatere la prevenire', organizata…

- Capitala spaniola, condusa de doi ani de o fosta judecatoare de la Tribunalul Suprem, a anuntat miercuri ca a infiintat un birou de lupta impotriva coruptiei, condus de catre un magistrat pensionar, insarcinat sa impiedice fraudele sau conflictele de interese, relateaza AFP, citata de News.ro.

- Daniel Tudorache a exemplificat timpul necesar pentru construirea unui patinoar. Pentru o primarie de sector, realizarea unei astfel de construcții ar dura aproximativ doi ani, in timp ce Ion Țiriac a reușit sa construiasca un patinoar in Otopeni, in doar 70 de zile. "Ca sa asfaltezi o strada…

- Paul Stanescu, propunerea PSD pentru Ministerul Dezvoltarii, a primit luni aviz favorabil de la comisiile de Administratie din cele doua camere ale Parlamentului. Paul Stanescu isi pastreaza fotoliul de la Ministerul Dezvoltarii. Acesta conduce ministerul din octombrie 2017, cand a inlocuit-o pe Sevil…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a vorbit luni, dupa sedinta conducerii PSD, despre masurile economice si fiscale din noul program de guvernare, precizand ca acesta va include legea pensiilor, ca se va veni cu o propunere pentru legea achizitiilor publice si ca majorarile salariale adoptate isi vor urma…

- Ana Dumitrache, care a ocupat in ultimele 14 luni functia de Co-Country Head al CTP in Romania, va parasi de la 1 februarie compania, atributiile sale urmand sa fie preluate de Robert Pitt, numit Director de Operatiuni al echipei internationale a CTP la finele anului trecut, precum si de Iuliana…

- Rasfoind colectia Monitorul Oficial, constatam ca in Nr. 21 din 26 Ianuarie 1940 este publicat Decretul-Lege Nr. 200 - pentru simplificarea formalitatilor de aprobare a proiectelor de lucrari si de angajare a cheltuielilor pentru contractarile ce se fac de catre administratiile locale si exploatarile…

- Angajatorii din Spatiul Economic European pun la dispozitie, prin reteaua EURES România, 1.088 de locuri de munca. Cele mai multe sunt slujbe vacante în Portugalia, la cules de zmeura, Spania, tot în agricultura, în Malta, pentru soferi de autobuz, si în Germania, scrie…

- Legislatia achizitiilor publice a fost modificata prin ordonanta de urgenta Simplificari și clarificari ale legislației achizițiilor publice. Guvernul a modificat și completat legislația achizițiilor publice, pentru a simplifica, clarifica și corela unele prevederi, precum și pentru a reduce…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a depus la Parlament un proiect de lege care prevede ca faptele savarsite de persoanele aflate in exercitarea demnitatilor publice sau functiilor publice ce determina existenta conflictului de interese sau a starii de incompatibilitate se prescriu in termen de trei…

