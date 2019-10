Stiri pe aceeasi tema

- Președintele SUA, Donald Trump, a afirmat ca Nancy Pelosi, președintele Camerei Reprezentanților, s-ar putea face vinovata de tradare în legatura cu investigatia parlamentara care ar putea conduce la initierea procedurii demiterii liderului de la Casa Alba, scrie Mediafax, citând Reuters.…

- Hunter Biden, fiul fostului vicepreședinte american Joseph Biden, ar fi colaborat la un moment dat cu omul de afaceri roman Gabriel Popoviciu, care a fost condamnat pentru fapte de corupție, relata postul Fox News in mai 2019, citand cotidianul cotidianul The New York Times citat de mediafax.Citește…

- Procuratura ucraineana a anuntat vineri ca verifica dosarele clasate privind grupul Burisma, din domeniul gazelor, care a avut la un moment dat legaturi cu Hunter Biden, fiul fostului vicepresedinte american Joe Biden, informeaza AFP, conform Agerpres.Procurorul Ruslan Riabosapka a declarat…

- Secretarul american al Energiei, Rick Perry, ar urma sa își anunțe demisia în luna noiembrie, potrivit unor surse apropiate acestuia, citate de Politico, scrie Mediafax, citînd Reuters. Potrivit surselor, eventuala decizie a lui Perry nu este legata de ancheta privind discuțiile…

- Doi oficiali au fost de acord sa depuna marturie în Camera Reprezentanților a Statelor Unite în contextul în care aceasta a lansat o investigatie parlamentara care ar putea conduce la initierea procedurii demiterii președintelui Donald Trump, scrie Mediafax, citând Reuters. Fostul…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a catalogat scandalul privind contactele sale cu Ucraina drept „cea mai mare inselatorie din istoria politicii americane”, informeaza site-ul agentiei de stiri Dpa, citata de Mediafax. „Ceea ce se intampla acum este cea mai mare inselatorie din istoria politicii americane”,…

- Modul in care Presedintia SUA gestioneaza stenogramele conversatiilor lui Donald Trump cu lideri straini este in centrul investigatiei care ar putea conduce la initierea procedurii demiterii presedintelui dupa dezvaluirile referitoare la solicitari adresate Ucrainei in sensul compromiterii imaginii…

- Președintele american, Donald Trump, a declarat ca nu a spus nimic greșit in conversația cu omologul sau ucrainean, in care este suspecta ca i-ar fi cerut acestuia sa il investigheze pe fostul vicepreședinte american Joseph Biden, relateaza Reuters.Intr-un interviu acordat joi seara postului…