- Arbitrul suedez Mohamed Lahyani, care l-a "consiliat" pe tenismenul australian Nick Kyrgios la US Open, a fost suspendat de ATP. Lahyani nu va arbitra si nu fi platit timp de doua saptamani, informeaza New York Times, scrie news.ro.Pentru incidentul de la competitia americana, organizatorii…

- Smart Start USA, program lansat de fostul ministru pentru afaceri, Ilan Laufer, prin care se doreste finanțarea și facilitarea accesului a cel putin 10.000 de IMM-uri și antreprenori din Romania, anual, pe piața Statelor Unite ale Americii, va avea un buget total de 500 milioane dolari, prin credite…

- Fostul ministru pentru IMM-uri, Ilan Laufer, actual reprezentant special al Camerei de Comerț al Romaniei in SUA a ținut sa marcheze ziua de azi, ziua in care se implinesc zece ani de la cel mai mare atentat terorist din istoria lumii. Ilan Laufer iși exprima speranța ca aceasta zi va ramane un reper…

- Finala feminina de la US Open 2018 s-a stabilit in noaptea de joi spre vineri. Finala feminina de la US Open le va aduce fata in fata pe Serena Williams (36 ani - cea mai varstnica finalista din istoria US Open-ului) si pe Naomi Osaka (20 ani - prima finalista data de Japonia, cea mai tanara finalista…

- Ascendis, liderul pieței de training și consultanța in domeniul dezvoltarii profesionale din Romania, a incheiat prima jumatate a anului 2018 cu o cifra de afaceri cumulata de 13,9 milioane de lei, in creștere cu 25% fața de perioada similara din anul 2017. ”Am crescut pe toate liniile de business:…

- Cel putin 88.000 de persoane au fost evacuate din orasul Shanghai si din imprejurimi si peste o suta de zboruri au fost anulate inainte de venirea taifunului Jongdari, care va aduce in urmatoarele ore precipitatii abundente in zona, relateaza vineri EFE, potrivit Agerpres. Potrivit autoritatilor…

- Tesla este in negocieri cu autoritatile din Germania si Olanda pentru a construi prima sa fabrica importanta din Europa, a anuntat luni publicatia Wall Street Journal (WSJ), citand oficiali implicati in discutii. Producatorul american de vehicule electrice a avut discutii preliminare cu autoritatile…

- Primul sanctuar din lume dedicat delfinilor albi (beluga) a fost creat intr-un golf din Islanda, unde vor fi transferate doua cetacee care au trait in captivitate, a anuntat marti PA. Acest sanctuar marin, aflat intr-un golf din Heimaey, o localitate de pe coasta sudica a Islandei, a fost…