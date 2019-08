Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea FOTO, VIDEO. Zilele orașului Teiuș 2019, ediția a XIII-a: Zeci de participanți la Marșul pentru sanatate ”Erich Lehnen”, in prima zi a evenimentului. PROGRAMUL celor trei zile de sarbatoare Zilele orașului Teiuș 2019 au debutat vineri, 23 august, cu Marșul pentru sanatate ”Erich Lehnen”.…

- Ziarul Unirea FOTO| A inceput Targul de Fete de pe Muntele Gaina 2019–cea mai cunoscuta sarbatoare populara a romanilor pastrata de sute de ani in județul Alba Targul de Fete de pe Muntele Gaina 2019–cea mai cunoscuta sarbatoare populara a romanilor pastrata de sute de ani in județul Alba * 20 – 21…

- Ziarul Unirea PROGRAMUL Targului de Fete de pe Muntele Gaina, 20-21 iulie 2019: Mii de oameni, așteptați la cea mai mare sarbatoare populara in aer liber din Romania PROGRAMUL Targului de Fete de pe Muntele Gaina, 20-21 iulie 2019: Mii de oameni, așteptați la cea mai mare sarbatoare populara in aer…

- Zi de sarbatoare sambata, 15 iunie, la societatea ”Apulum” SA din Alba Iulia, cand s-a organizat ”Ziua porților deschise”, tradiționalul eveniment generat de ”Ziua Ceramistului”. Sute de persoane, salariatii și familiile lor, fosti angajati, pensionari si cetateni ai municipiului, au vizitat fabrica…

- In fiecare an, de 1 iunie, numeroase țari din toata lumea sarbatoresc Ziua Internaționala a Copilului. Este o zi a bucuriei și a recunoștinței pentru copiii mari și mici care ne umplu sufletele și casa de bucurie. Alaturi de alte companii și autoritați care au organizat numeroase activitați dedicate…

- Dupa cel mai bun an din istoria clubului, Volei Alba Blaj a aflat programul ediției 2019-2020 in Divizia A1, stagiune pe care o abordeaza din postura de deținatoare a eventului national. Campionatul urmator va avea la start 12 formații, dupa doua sezoane in care numarul participantelor a fost redus,…

- In urma alegerilor locale din vara anului 2016, la Crevedia se producea schimbarea mult dorita, in fruntea primariei venind, ca primar, Florin Petre, un tanar cu multa voința și foarte mari ambiții, un om de-al locului care la vremea respectiva propunea numeroase proiecte și idei pe care, ulterior,…

- USR-PLUS este alianța care chiar are ce sa sarbatoreasca dupa alegerile europarlamentare de duminica, 26 mai, deoarece estimarea rezultatelor arata ca a crescut spectaculos in opțiunile electoratului. Și rezultatul estimat la nivelul județului pare sa fie unul deosebit, astfel ca membrii organizațiilor…