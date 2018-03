Stiri pe aceeasi tema

- Centrul INFOTRAFIC al Politiei Romane informeaza ca in judetul Bistrita ndash; Nasaud, un tren de marfa cu 38 vagoane a deraiat intre statiile Sacel si Beclean, statia Dealul Stefanitei. Trenul era incarcat cu cherestea.Traficul feroviar este blocat intre Viseul de Jos si Salva. Potrivit sursei citate,…

- Centrul Infotrafic anunta ca traficul feroviar pe linia de cale ferata 409 este blocat, joi, seara, dupa ce un tren de marfa a deraiat. "Un tren de marfa (nr.4136) cu 38 vagoane incarcate cu cherestea a deraiat intre statiile Sacel si Beclean. Nu sunt victime", anunta Infotrafic. Potrivit…

- Traficul feroviar este blocat, marti seara, intre Ploiesti si Brasov, dupa ce mai multi copaci au cazut pe calea ferata. Un copac a cazut si peste vagonul unui tren, fara a fi inregistrate victime.

- Traficul feroviar a fost blocata intre Ploiesti si Brasov, dupa ce mai multi copaci au cazut pe calea ferata. Un copac a cazut si peste vagonul unui tren, fara a fi inregistrate victime.

- Potrivit Centrului Infotrafic, traficul feroviar este blocat pe Magistrala 300 Ploiesti – Brasov din cauza unor copaci cazuti pe linia de cale ferata. Conform reprezentantilor ISU Brasov, un copac s-a prabusit pe calea ferata, iar un al doilea copac pe un vagon al unui tren, fara sa fie inregistrate…

- Traficul feroviar este oprit, marți seara, intre Predeal și Brașov, pe Magistrala 300, Ploiești – Brașov, din cauza unor copaci cazuți pe linia de cale ferata, potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane. Post-ul Trafic feroviar oprit intre Predeal și Brașov din cauza…

- Un numar de 13 trenuri erau anulate, duminica dimineata, din cauza conditiilor meteo nefavorabile, insa traficul este deschis pe toate magistralele si trenurile reintra treptat in graficele normale de circulatie, conform datelor publicate pe site-ul CFR Calatori. “Traficul este deschis ...

- Un numar de 13 trenuri erau anulate, duminica dimineata, din cauza conditiilor meteo nefavorabile, insa traficul este deschis pe toate magistralele si trenurile reintra treptat in graficele normale de circulatie, conform datelor publicate pe site-ul CFR Calatori. "Traficul este deschis…

- In cursul acestei dimineți, in jurul orei 07:30, pe DN1C, intre Dej și Baia Mare, pe raza localitații maramureșene Buciumi, s-a produs un accident de circulație soldat cu pagube materiale insemnate. Potrivit primelor informații, șoferul unui autotren, in timp ce se deplasa pe DN1C, ajuns la intrare…

- O persoana a murit și alte doua au fost grav ranite, ramanand incarcerate, in urma unui accident petrecut, vineri dupa-amiaza, in localitatea vasluiana Tirzii, de pe drumul european E 581. In accident a fost implicat și un microbuz cu 10 calatori, inmatriculat in Republica Moldova. Potrivit primelor…

- Circulația este inchisa in continuare pe Autostrada Soarelui, pe A4. Majoritatea drumurilor naționale au fost deschise circulației rutiere. CFR Calatori a anulat, joi dimineata, un numar de 110 de trenuri. Trei aeroporturi raman inchise.

- O suta de trenuri in judetele aflate sub cod portocaliu de viscol sunt anulate, miercuri, din cauza ninsorilor si a viscolului. Potrivit CFR, traficul feroviar se desfasoara in conditii de ninsoare viscolita si rafale puternice de vant de pana la 60 de kilometri pe ora.Citeste si: Cristoiu…

- Vremea deosebit de rece si cantitptile mari de precipitatii au dat peste cap traficul feroviar. CFR Calatori a anuntat, miercuri, ca a anulat 99 de trenuri care ar fi trebuit sa circule in sudul tarii, iar pe multe dintre rutele pe care se circula se inregistreaza intarzieri. Cu o zi in urma erau anulate…

- Un numar de 90 de trenuri dintre cele 1.200 ale CFR Calatori sunt anulate la aceasta ora, din cauza temperaturilor foarte scazute. Potrivit CFR Calatori, din cele circa 1.200 de trenuri ale CFR Calatori, au fost anulate 90, respectiv pana in 10 la suta din numarul total. ”In functie…

- Aproximativ 6% dintre cele 1.200 de trenuri care circula zilnic in Romania sunt anulate, marti, din cauza conditiilor meteorologice, dar nu sunt linii inchise sau trenuri blocate, au anuntat reprezentantii CFR Calatori. Mai multe trenuri care ar fi trebuit sa ajunga marti dimineata in Gara de Nord din…

- Trenurile circula in conditii normale pe Magistrala 300 Bucuresti - Brasov, dupa ce circulația a fost intrerupta in urma accidentului de miercuri, cand o pasarela lunga de 15 metri și lata de 3 metri s-a prabușit pe liniile de cale ferata, la Ploiești Vest.

- Traficul feroviar in judetul Prahova a fost deschis pe firul 2 de circulatie, pe distanta Brazi - Ploiesti Vest - Buda, anunta CFR. Continuarea pe ZFCorporate ZF Corporate este serviciul de business intelligence al Ziarului Financiar. Pentru a putea avea…

- Traficul feroviar este complet blocat, miercuri dimineata, in Gara de Vest din Ploiesti, dupa ce o pasarela metalica grea de patru tone si lunga de 15 metri s-a prabusit peste liniile ferate. In urma incidentului nu sunt victime.

- Reprezentantii companiilor feroviare au luat o serie de masuri in vederea asigurarii continuitatii in circulatia trenurilor afectate de prabusirea pasarelei metalice in statia Ploiesti Vest, iar calatorii sunt transbordati intre statiile Ploiesti Sud-Buda cu autocare puse la dispozitie de CFR SA.…

- O pasarela s-a prabusit peste liniile din Gara Ploiesti Vest. Aceasta sustinea conductele de termoficare si era foarte ruginita. Traficul feroviar este blocat in zona Garii de Vest din Ploiesti,...

- Traficul feroviar este complet blocat, miercuri dimineata, in Gara de Vest din Ploiesti, dupa ce o pasarela metalica grea de patru tone si lunga de 15 metri s-a prabusit peste liniile ferate. In urma incidentului nu sunt...

- Traficul feroviar prin statia Ploiesti Vest era oprit miercuri dimineata din cauza prabusirii pe calea ferata a unei pasarele metalice prin care trecea o conducta de apa a orasului, la ora 8:30 sase trenuri de calatori stationand temporar, informeaza CFR SA printr-un comunicat remis AGERPRES. "Mentionam…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Șova, a avut joi, 15 februarie, o intalnire de lucru cu reprezentanți ai uzinelor care repara material rulant pentru CFR Calatori și cu membrii din conducerea operatorului național de transport feroviar de persoane. Discuțiile au urmarit gasirea unor soluții in contextul…

- Scandal intre calatori și personalul feroviar, dupa ce un tren a ramas blocat in stația Barbatești din județul Gorj. Incidentul s-a produs din cauza unei defecțiuni la locomotiva. 50 de calatori au așteptat ore in șir pana cand o alta locomotiva a venit de la Targu-Jiu.

- Elevii din mediul rural pot circula gratuit cu autobuzele Trans Bus in baza unui abonament subventionat de Primaria municipiului Buzau. Hotararea a fost luata de consilierii municipali in sedinta CLM de joi. Pana in prezent, de acest avantaj beneficiau doar elevii cu resedinta in municipiul Buzau.

- La intersecția strazilor:Grenoble – N.Testemițeanu, este inregistrat accident rutier, serviciul abilitat a fost informat, in scurt timp vehiculele vor fi inlaturate. Flux majorat de transport la aceasta ora se stabilește: Sectorul BUIUCANI: str.V.Lupu, direcția spre str.C Stere; intersecția cu sens…

- Patru vagoane care transportau motorina au deraiat de pe sine, in judetul Mehedinti, joi dimineata. Unul dintre vagoane s-a fisurat, dupa ce s-a rasturnat. Traficul feroviar in zona localitatii Balota este in continaure blocat, arata Inspectoratul General pentru Situații de Urgența (IGSU). Potrivit…

- Traficul feroviar pe relatia Craiova - Timisoara se desfasoara cu transbordare auto intre statiile Drobeta Turnu Severin si Garnita, dupa ce 3 vagoane din compunerea unui tren privat de marfa au...

- Patru vagoane care transportau motorina au deraiat de pe șine, in județul Mehedinți, joi dimineața. Unul dintre vagoane s-a fisurat, dupa ce s-a rasturnat și prezența scurgeri minore. Traficul feroviar in zona localitații Balota este in continaure blocat.

- Traficul feroviar in zona Balota din judetul Mehedinti este oprit Traficul feroviar în zona Balota din judetul Mehedinti este în continuare oprit, dupa ce un tren încarcat cu motorina a deraiat în aceasta dimineata. Din cele 20 de vagoane, unul este rasturnat…

- Patru vagoane care transportau motorina au deraiat de pe sine, in judetul Mehedinti, joi dimineata. Unul dintre vagoane s-a fisurat, dupa ce s-a rasturnat si prezenta scurgeri minore. Traficul feroviar in zona localitatii Balota este in continaure blocat, arata IGSU.

- Traficul feroviar pentru directiile Craiova, Rosiori de Nord si Giurgiu va fi afectat, joi si vineri, de efectuarea lucrarilor finale pentru punerea in functie a instalatiei de centralizare electronica in statia Videle. Trenurile vor fi dirijate de personal specializat, masura fiind necesara pentru…

- Traficul rutier este ingreunat in pasurile montane Prislop și Dealul Stefanitei din Muntii Rodnei, pe DN 18, respectiv pe DN 17 C, care fac legatura intre judetul Maramures si judetele Suceava si Bistrita Nasaud. Traficul rutier este ingreunat in pasurile Prislop și Dealul Stefanitei dinc auza ninsorii,…

- Traficul rutier este ingreunat in pasurile montane Prislop (1.400 metri altitudine) si Dealul Stefanitei (818 metri altitudine) din Muntii Rodnei, pe DN 18, respectiv pe DN 17 C, care fac legatura intre judetul Maramures si judetele Suceava si Bistrita Nasaud, a declarat, marti, pentru AGERPRES, purtatorul…

- Traficul rutier este ingreunat in pasurile montane Prislop (1.400 metri altitudine) si Dealul Stefanitei (818 metri altitudine) din Muntii Rodnei, pe DN 18, respectiv pe DN 17 C, care fac legatura intre judetul Maramures si judetele Suceava si Bistrita Nasaud, a declarat, marti, pentru AGERPRES,…

- O uriașa furtuna de zapada vine peste capitala japoneza Tokyo. Ninsori abundente au inceput sa cada inca de dimineața, paralizand traficul aerian și cel feroviar.Zeci de zboruri din și spre metropola nipona au fost anulate.

- Unul dintre vagoane a lovit o casa, iar cinci persoane au murit, a anuntat Ministerul Comunicatiilor si Transporturilor. Autoritatile locale nu exclud ca dupa inlaturarea daramaturilor sa fie gasite si alte victime ale accidentului.

- Asteptata mai bine de o luna, prima ninsoare din aceasta iarna a venit la jumatatea lui ianuarie si, ca de obicei, ne a luat prin surprindere. In prima zi in care a nins serios la Constanta, traficul pe toate drumurile din oras a fost complet paralizat. Parca soferii nu mai stiau ce sa faca pentru a…

- Autoritațile din Constanța au activat, astazi, Comandamentul de iarna dupa prima ninsoare mai serioasa din aceasta iarna. Deși, atat in oraș cat și pe drumurile din județ, se acționeaza cu utilaje și material antideraparant, mașinile circula in coloana, bara la bara, mai ales in oraș și la ieșirea din…

- Ninsorile puternice care au cazut in ultimele zile in Japonia afecteaza traficul feroviar. Peste 400 de oameni au ramas blocați timp de mai bine de 10 ore intr-un tren. Zapada a facut calea ferata impracticabila.

- Un accident feroviar mortal s-a petrecut, joi seara, in judetul Arges.In Gara Leordeni, o persoana s-a aruncat in fata unui tren Sageata Albastra care se deplasa in directia Pitesti - Bucuresti. Victima, care se presupune ca ar fi un barbat, are capul zdrobit. La fata locului s-au deplasat un echipaj…

- Un barbat s-a aruncat in Gara Leordeni in fata unui tren ce circula dinspre Pitesti spre Bucuresti. Mai multe echipaje SMURD si de la Ambulanta Arges au intervenit, insa barbatul nu a mai putut fi salvat.

- O mașina s-a inversat pe bd. Dacia (viaduct), dupa ce s-a lovit de bordura. La volanul automobilului de model BMW X6 se afla o tanara in varsta de 22 de ani, care se deplasa spre sectorul Botanica al capitalei. Din fericire aceasta nu a avut de suferit.

- Traficul din cartierul Burdujeni al municipiului Suceava a fost paralizat, miercuri dimineața, dupa un mortal accident rutier petrecut pe Calea Unirii, in fața restaurantului Scorpion, langa Iric.Accidentul s-a petrecut in noaptea de marți spre miercuri, ora 0.15, cand un autoturism s-a izbit ...

- Trenurile CFR Calatori sunt umplute la capacitate maxima in aceasta perioada. Cele noi, care ar trebui cumparate din fonduri europene se lasa asteptate, iar compania de stat are dificultati in repararea automotoarelor proprii, unele vechi chiar de peste 80 de ani. „CFR Calatori suplimenteaza trenurile…

- Traficul feroviar pe sectia de cale ferata 310 Arad - Oradea este oprit sambata seara, intre statiile Zimandu Nou si Santana, in judetul Arad, pentru ridicarea de pe calea ferata a unui autoturism implicat intr-un accident rutier.Potrivit unui comunicat de presa al Centrului Infotrafic din…

- Un accident feroviar a avut loc langa Viena. Doua trenuri au intrat in coliziune, iar 17 calatori au fost raniti. Doua vagoane s-au rasturnat in urma impactului. Doua elicoptere si mai multe ambulante au fost trimise la fata locului.

- Traficul feroviar pe magistrala 400 este oprit sâmbata, la intrarea în stația Țicau, județul Maramureș, dupa ce, la o trecere la nivel cu calea ferata, trenul Regio Jibou-Baia Mare a intrat în coliziune cu un autoturism care nu a acordat prioritate.

- Traficul feroviar pe magistrala 400 este oprit sambata, la intrarea in statia Ticau, judetul Maramures, dupa ce, la o trecere la nivel cu calea ferata, trenul Regio 4047 Jibou - Baia Mare a intrat in coliziune cu un autoturism care nu a acordat prioritate, informeaza Centrul INFOTRAFIC. In…

- Un accident feroviar a avut loc la intrarea in stația Țicau din județul Maramureș. La o trecere la nivel cu calea ferata, un autoturism nu a acordat prioritate trenului și a fost lovit de locomotiva. Traficul feroviar pe magistrala 400 este oprit la intrarea in stația Țicau din județul Maramureș in…