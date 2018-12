FOTO&VIDEO: Povestea unui cuplu de guguștiuci din Iași Un cuplu de gugustiuci s-a mutat de cativa ani intr-un copac din Iasi. Din povestea lor insa au si oamenii de invatat. Primavara, de la primele raze de lumina si pana la caderea serii, cei doi aduna fel de fel de ramurele pentru a impleti cuibul in care vor depune ouale. Vara si-o petrec ingrijind puii, invatandu-i sa se hraneasca, sa zboare, sa fie independenti. Toamna isi iau ramas-bun de la copiii care sunt deja mari. Apoi v (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

