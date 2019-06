Strazile din intersecția de la gara din Alba Iulia au fost inundate, duminica noaptea, de ploaia torențiala puternica abatuta peste oraș. Canalizarea a refulat iar stratul de apa a crescut pana peste borduri. Pentru Alba Iulia și alte cateva localitați din județ a fost emis Cod Portocaliu de furtuna, valabil... The post FOTO/VIDEO: POTOP la Alba Iulia! Pentru a ajunge la gara ai nevoie de barca – Apa pana peste borduri pe strazile din intersecție appeared first on Stiri Alba .