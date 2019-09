Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, 31 iulie 2019, de la ora 18.30, in sala de expoziții de la parterul Castelului Karolyi din municipiul Carei a avut loc vernisajul expoziției itinerante de icoane „Drumul Icoanelor”, a artistului iconar Ștefan Ferenczi. Evenimentul a fost deschis și moderat de Dragoș Georgescu, director al…

- Cine face cel mai bun borș pescaresc, romanii sau ungurii? Pescarii de pe Someș sunt mai ”adevarați pescari” decat cei care pescuiesc pe balți? Iata doua intrebari la care satmarenii vor putea afla raspunsul la „Vetiș Fish Fest” – prima ediție a singurului festivalului culinar pescaresc din județul…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș a participat miercuri, 26 iunie a.c., la un eveniment transfrontalier de anvergura ocazionat de semnarea Acordului de Cooperare intre patru camere de comert si industrie din Ungaria (Hajdu-Bihar, Csongrad, Szabolcs-Szatmar-Bereg si Bekes) si patru camere…

- In orasul maghiar Debrecen s-a semnat, joi, un acord de parteneriat dintre patru Camere de comert si industrie din Ungaria (Hajdu-Bihar, Csongrad, Szabolcs-Szatmar-Bereg si Bekes) si patru Camere de comert si industrie din Romania (Timis, Arad, Bihor si Satu Mare).

- Copii și adolescenți din toate zonele folclorice al țarii au participat, in perioada 15-16 iunie, la cea de-a treia ediție a Festivalul Național Concurs de Muzica Populara „Benone Sinulescu”, unul dintre cele mai importante evenimente de folclor din Romania, organizat de Primaria Municipiului Buzau.…

- Romania a participat, in toata istoria ei, la 49 turnee finale, și la doar doua s-a intamplat sa dea cate 4 goluri in doua meciuri diferite: in 1962, cand a și cucerit Euro U18, și cu doi ani inainte, cand a ajuns intr-o finala pierduta cu Ungaria! Echipa GSP, formata din Razvan Luțac (reporter), Vlad…

- Azi incepe, de la ora 19, a XI-a ediție a Samfest Jazz International in Satu Mare. Locația este aceeași ca la ultimele doua ediții, respectiv Pasajul Ștefan Ruha, langa Turnul Pompierilor. Line-up-ul din acest an este cel puțin la fel de divers ca in anii trecuți, artiști din Norvegia, Elveția, SUA,…

- „Invingatorii nu renunța, iar cei care renunța nu ajung invingatori”, este deviza de la care au plecat Sanitarii Pricepuți din Gherla la concursul destinat lor, la Cluj. „Sanitarii pricepuți” este singurul concurs pentru sanatate și prim ajutor care se desfașoara in școlile din Romania, de 57 de ani.…