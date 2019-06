Stiri pe aceeasi tema

- Politehnica Iasi joaca astazi primul meci sub comanda noului antrenor principal, Mihai Teja. De la ora 18, pe stadionul "Emil Alexandrescu", formatia ieseana se confrunta, intr-o partida de verificare, cu Husana Husi. Oaspetii au promovat in aceasta vara in Liga a III-a de fotbal, dupa ce campioana…

- Astazi, 26 mai, s-au disputat partidele etapei a doua a play-off-ului Ligii a IV-a. In derby-ul rundei, Speranta Raucesti a depasit Bradu Borca, cu scorul de 3-2 (1-2). Au marcat: Matei si Hurdubei (2)/Gorea (penalty) si Crenganis. Golurile partidei: In afara de penalty-ul acordat formatiei Bradu Borca…

- Actiune cu efective suplimentare, la Alba Iulia Politia Municipiului Alba Iulia a desfașurat o actiune cu efective marite pe raza municipiului si in localitatile rurale arondate. Au fost aplicate amenzi in valoare de 21.695 lei si au fost identificate 12 persoane banuite de savarsirea de infracțiuni. …

- Opt licee, printre care si o unitate scolara din municipiul Botosani, au primit finantari in cadrul competitiei „Sustin educatia financiara in comunitatea mea” organizata de Junior Achievement (JA) Romania si Raiffeisen Bank.

- Astazi, 12 mai au avut loc meciurile etapei a XIX-a a Ligii a IV-a. Meciul vedeta al rundei, Speranta Raucesti-Bradu Borca, s-a incheiat la egalitate, scor 2-2 (2-1). Fotografii de la aceasta partida si declaratii ale reprezentantilor celor doua formatii pot fi vizionate AICI. Au marcat: Boghian (penalty)…

- Formatia FCSB a invins, duminica seara, in deplasare, cu scorul de 2-0, echipa Universitatea Craiova, intr-un meci din etapa a opta a play-off-ului Ligii I. Golurile au fost marcate de Tanse ("34 – din penalty) si Dennis Man ("90^5). Oaspetii au deschis scorul dintr-un penalty acordat la un fault stupid…

- Școala Gimnaziala ”I. Gr. Teodorescu” Ruseni, comuna Borlești, se pregatește sa gazduiasca a VII-a ediție a ”Festivalului regional de folclor nestemate pe plaiuri nemțene… Valerica Patruchi”, care va avea loc pe 5 mai. Și-au anunțat participarea elevi-concurenți din șapte județe, respectiv Suceava,…