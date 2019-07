(foto/video) Ești tentat să începi de la zero o carieră în IT? Alege un internship în Software Testing, la Endava Descopera istoriile inspiraționale ale persoanelor, care au dat dovada de curaj și perseverența in a-și indeplini visul de a se lansa de la zero intr-un nou domeniu. Printre angajații Endava se numara specialiști in testare software, care au decis sa faca tranziția in acest domeniu dintr-o alta profesie. Domeniul de testare permite o migrare eficienta și productiva in IT, lipsa experienței in industrie nu este critica, atata timp cat dai dovada de gandire analitica, nu renunți pana nu aduci lucrurile la perfecțiune, și ai capacitați de a planifica, prevedea și structura din timp anumite scenarii. Citeste articolul mai departe pe unimedia.md…

Sursa articol: unimedia.md

