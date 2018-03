Stiri pe aceeasi tema

- Gianina a facut senzatie aseara cu noul ei proiect: video blogul. Tanara supranumita si ”Regina frumusetii din Fierbinti” le-a oferit internautilor sfaturi de frumusete, critica vestimentara si cateva indemnuri motivationale.

- Printul Harry al Marii Britanii si logodnica sa, Meghan Markle, care se vor casatori pe 19 mai, nu vor incheia un contract prenuptial, deoarece viitorul mire este convins ca povestea lor de dragoste va dura toata viata. Fiul regretatei printese Diana, decedata in 1997, si al printului Charles,…

- MAI a demarat procedura de licitatie pentru achizitia mai multor autovehicule, intre care masini de politie, de interventie si de patrulare, autobuze, motociclete si autoutilitare, valoarea totala a investitiei fiind de peste 100 de milioane de lei.

- Acordul cadru vizeaza executarea de lucrari de intretinere periodica multianuala cu "straturi bituminoase foarte subtiri executate la rece". Lucrarile trebuie executate pe sapte loturi administrate de DRDP Iasi, iar cea mai mare valoare este in cazul lotului 1, Sectia Drumuri Nationale (SDN)…

- Investitiile directe ale nerezidentilor in Romania au insumat in ianuarie 310 milioane euro, comparativ cu 387 milioane euro in luna ianuarie 2017, iar datoria externa totala a scazut cu 651 milioane euro, informeaza BNR intr-un comunicat. Investitiile directe ale nerezidentilor in Romania…

- KMG International, compania care detine grupul Rompetrol, a avut in 2017 rezultate record, cu un profit operational de 242 milioane de dolari, in crestere cu 20% fata de 2016, si triplu fata de 2012 (79 de milioane dolari). Profitul net al companiei a fost de 80 de milioane de dolari in…

- Delgaz Grid a inlocuit anul trecut peste 16 kilometri de conducte de gaze naturale in judetul Maramures Pentru anul in curs sunt preconizate investitii de peste 6 milioane de lei pentru modernizarea retelei de gaze naturale din judet. In total, in 2017 Delgaz Grid a investit peste 450 milioane lei in…

- Proiectul de export va fi implementat de GSP Holding in cadrul unui program de investiții derulat de compania greceasca de explorare si productie de hidrocarburi Energean Oil&Gas și va consta in furnizarea de servicii de proiectare, achiziții, construcții-montaj, instalare a conductelor submarine,…

- Subventiile virate de Autoritatea Electorala Permanenta in conturile partidelor politice, in luna martie, totalizeaza 13.476.154,50 lei, informeaza AEP intr-un comunicat transmis miercuri AGERPRES. Potrivit sursei citate, in prima decada a lunii martie, AEP a virat in conturile formatiunilor politice…

- Primaria Beclean, judetul Bistrita-Nasaud, a castigat un proiect european de 4,4 mil. euro pentru electrificarea cu leduri a orasului, pe o distanta de 40 de kilometri. Finantarea a fost accesata prin Programului Operational Regional 2014-2020. Administratia locala din Beclean a reusit recent sa…

- Pana in 2022 numarul ultrabogatilor, cu averi mai mari de 50 de milioane de dolari, va ajunge in Romania la 360 (crestere de 50%), iar numarul celor cu averi de peste 5 milioane de dolari va creste la 5.630 (51%), arata compania, care a lansat a 12-a editie a The Wealth Report, studiu asupra averilor…

- Spotify, cel mai important serviciu de streaming muzical din lume, se lanseaza astazi în România, pentru a oferi o experiența muzicala revoluționara, complet unica, ce poate fi personalizata în detaliu în funcție de preferințele fiecarui utilizator. Cu o comunitate…

- Romanii au ajuns la vanzari pe platforma Amazon de cel putin 50 de milioane de dolari, vanzatorii din top 10 realizand anul trecut vanzari de peste 25 de milioane de dolari. ”Platforma Amazon in momentul de fata este cel mai simplu mod de a porni o afacere in domeniul comertului electronic…

- Procurorii DIICOT Iasi sunt pe urmele unei retele de crima organizata care, printr-o metoda informatica sofisticata, ar fi reusit sa sustraga intr-o singura noapte 3,8 milioane de lei de la 32 de bancomate Raiffeisen din Romania. Infractorii informatici ar fi controlat de la distanta ATM-urile in asa…

- Fara sa fie descurajat, primarul vrea insa sa construiasca acolo un carusel montan care sa functioneze si pe perioada verii. Investitia de 7 milioane de euro, care a indatorat orasul, pentru urmatorii 20 de ani, s-a dovedit un esec. Problema: altitudinea maxima este de 683 de metri, iar temperaturile…

- Investițiile și afacerile din România trec Prutul. În Republica Moldova, Asociația Investitorilor din România va consolida mediul de afaceri transparent, va crea noi locuri de munca și va atrage investitori straini pe piața moldoveneasca. În cadrul emisiunii…

- Actionarii Romgaz au hotarat miercuri sa ia act de conținutul unei adrese a Curții de Conturi Sibiu din 1 iunie 2016 si de deciziile subsecvente acesteia, prin care compania este obligata sa ia masuri de stabilire a intinderii unor prejudicii de peste 200 de milioane de lei si de recuperare a acestora…

- Afacerile din industria modei cresc de la an la an, pe fondul apetitului romanilor pentru cumparaturi. Comertul de profil din tara noastra este controlat, in proportie de 83%, de investitorii straini, in timp ce in sectorul de productie, business-ul apartine, in majoritate (62%) firmelor locale, arata…

- Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur și directorul Agenției de Dezvoltare Regionala Nord-Est, Vasile Asandei vor participa maine, 8 martie a.c., la semnarea contractului pentru modernizarea, reabilitarea și dotarea Muzeului „Arta Lemnului” de la Campulung Moldovenesc. Gheorghe…

- Comisia Europeana (CE) a aprobat pentru Romania suma de 272 de milioane euro pentru constructia autostrazii Sebes-Turda. Autostrada Sebes – Turda are in total 70 de kilometri si ar fi trebuit finalizata in 2016. Lucrarea este impartita pe patru loturi, dintre care 3 si 4 sunt cele mai avansate, iar…

- Primaria Municipiului Constanta a transmis catre Monitorul Oficial Programul anual al finantarilor nerambursabile din bugetul propriu pentru activitati nonprofit de interes general pentru anul 2018, in conditiile prevazute de Legea nr. 350 2005. Programul are valoarea totala de 9.970.000 de lei. Sumele…

- Hotelul din Pasul Tihuta, construit pe locul unde scriitorul Bram Stoker si-a imaginat ca ar fi castelul contelui-vampir Dracula si unde an de an se organizeaza petreceri de Halloween, la care participa turisti din afara tarii, a fost scos la vanzare pentru aproximativ 7 milioane de euro, potrivit…

- Aeroportul International Mihail Kogalniceanu Constanta va primi pentru anii 2018-2020 un ajutor de exploatare in valoare de 62 de milioane de lei, reiese dintr-un proiect aflat in dezbatere publica la Ministerul Transporturilor. Ministerul Transporturilor propune acordearea unui ajutor…

- In perioada 26 februarie – 04 martie 2018, veniturile incasate la bugetul de stat de catre Serviciul Vamal au constituit 365,3 milioane lei, fiind perfectate per total 8 888 de declarații vamale.

- Dupa scandalul dintre vloggerita care a cerut cazare gratuita la un hotel si patronul locatiei respective, noi acuzatii s-au iscat in mediul online. De data aceasta, discutiile se muta pe Twiter, si sunt implicate vedetele care platesc diverse firme pentru a-si mari numarul de urmaritori.…

- A aparut un nou virus, extrem de periculos, care face ravagii in telefoanele, computerele si tabletele din intreaga lume. Acesta se numeste Hide and seek - De-a v-ati ascunselea. Hide and seek infecteaza in medie 2000-3000 de dispozitive pe ora.

- Primaria Bistrita a inchis, luni, partia de schi in care a investit 25 de milioane de lei, dupa ce zapada s-a topit din cauza temperaturilor ridicate, punand in pericol siguranta schiorilor. Partia a fost inaugurata in urma cu 3 zile, transmite corespondentul MEDIAFAX. Vremea calda din…

- ♦Cea mai mare parte a majorarilor de cap it al (apro xi mativ 60%) a mer s an ul trecut in asi gurari. Si cea mai mare majorare de capital, de aproape 22 de milioane de euro, a fost ope rata anu l trecut l a co mp an ia d e asig urari Euro ins. Investitorii straini care detin businessuri…

- Pentru Bill Gates, natura nu mai este demult un obstacol in calea tehnologiei, dar miliardarul pare ca vrea sa iși duca ambițiile un pas și mai departe. Filantropul susține financiar un proiect care iși propune sa creeze o „supervaca” pentru a ajuta oamenii care traiesc in cele mai sarace zone ale lumii.…

- Deputat Viorcia Chereches: “Memoria victimelor trebuie pretuita, sa nu o lasam sa dispara, sa construim o lume mai buna, libera si demna! Anual, pe 27 ianuarie, la nivel mondial, este marcata Ziua Internationala a Comemorarii Victimelor Holocaustului, numita si “o tragedie a umanitatii”. Milioane de…

- Ministerul de Interne a aplicat pentru obținerea unei finanțari de 34 de milioane de euro in vedere informatizarii serviciilor de stare civila. Daca va fi implementat, romanii iși vor putea completa online actele necesare pentru eliberarea certificatelor de naștere, celor de casatorie, divorț și deces.…

- Cheltuielile si veniturile Autoritatii Nationale pentru Reglementare in Energie cresc, in acest an, cu peste 70% fata de anul trecut, potrivit proiectului de buget care urmeaza a fi aprobat de Parlament, sub autoritatea caruia ANRE se afla. Astfel, de la 85 de milioane de lei, cat reprezentau veniturile…

- Compania Naționala pentru Administrarea Drumurilor Naționale și Autostrazilor vrea sa angajeze o companie care sa faca marcaje rutiere pe autostrazile din Romania in urmatorii patru ani. Potrivit anunțului de licitație postat in acest sens pe site-ul public de achiziții, cel care va fi angajat va trebui…

- Google a cheltuit pentru prima data mai mult decat orice alta companie in 2017 pentru a influenta Washingtonul. Și-a batut propriul record si a alocat mai mult de 18 milioane de dolari pentru operatiuni de lobby, astfel incat sa atraga atentia autoritatilor americane asupra unor chestiuni…

- Conform unui anunt publicat pe Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP), ministerul Apararii cumpara de la sapte firme utilaje pentru infrastructura unitatilor militare din subordinea Statului Major al Fortelor Aeriene in valoare de 61,3 milioane lei (13,1 milioane euro), fara...

- 10 milioane de euro tranzacționate intr-o zi cu acțiuni Banca Transilvania Piata principala a Bursei de Valori Bucuresti (BVB) a fost dominata, in prima sedinta de tranzactionare a saptamanii, de cinci tranzactii derulate pe piata Deal cu titlurile Banca Transilvania (BT), insumand 46,9 milioane de…

- Primarul Sectorului 3, Robert Negoita, a declarat luni ca initiatorii protestelor ar trebui sa solicite autorizatie pentru astfel de manifestari, în contextul în care tocmai ei sunt cei care pledeaza pentru legalitate si o tara civilizata. "Sa se autorizeze. Acesta e mesajul…

- "Cand vrei sa traiesti intr-o tara civilizata, in care statul de drept si legalitatea sa fie la putere, si legea sa fie la putere, iar tu faci chestii ilegale (…) Ce costa sa isi asume cei care organizeaza protestele sa se duca sa ceara (autorizatie – n.r.)?”, a declarat Robert Negoita.El…

- Piata locala de accesorii pentru telefoane mobile a depasit 10 milioane de unitati, in 2017, cele mai cumparate produse din aceasta categorie fiind carcasele, husele, foliile de protectie si husele din categoria fashion, arata o estimare realizata de unul dintre distribuitorii de telefoane, accesorii…

- Fotbalul romanesc e din nou 'dinamitat' din interior. Se pare ca un nou scandal precum 'Dosarul Transferurilor' va fi devoalat de procurorii DIICOT. Este vorba despre o frauda uriasa, 10 milioane de euro, iar autoritatile lanseaza acuzatii extrem de grave.Citește și: CTP a analizat la sange…

- Fostul șef al Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) , Dan Radu Rușanu, a declarat, la B1 TV, ca va cere 6, 5 milioane de euro despagubiri statului roman, pentru perioada in care a stat in arest, in dosarul ASF-Carpatica, in care a fost achitat de doua instanțe, pentru ca fapta nu exista.

- Spitalul Judetean «Sf. Ioan cel Nou » din municipiul Suceava unitate aflata in subordinea Consiliului Judetean va beneficia in acest an de un buget de investiții de 20 de milioane de lei. Anuntul a fost facut vineri intr-o conferinta de presa de catre seful administratiei judetene, Gheorghe Flutur.…

- Joi, 18 ianuarie 2018 a avut loc o noua extragere Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de aproximativ 6,3 milioane de lei. La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 1,36 milioane...

- Milioane de femei sufera de disfunctiuni ale glandei tiroide fara fie constiente macar de acest lucru. Poate fi destul de greu sa recunosti simptomele, crezand ca acestea au o cu totul alta semnificatie! Iata cateva dintre cele mai intalnite!

- Politistii bistriteni, avand sprijinul de specialitate al Directiei Operatiuni Speciale din Politia Romana, au efectuat perchezitii si prinderi in flagrant delict in dosare de evaziune fiscala si spalare a banilor, cu un prejudiciu total de peste 2 milioane lei, potrivit unui comunicat de presa remis,…

- Kim Kardashian și Kanye West au primit mai multe oferte de milioane pentru a oferi fotografii ale noului nascut. Cuplul a refuzat insa orice oferta. Nenumarate agenții publicitare, dar și agenții de presa au inceput sa faca astfel de oferte, cu prețuri ce variau intre 2 și 5 milioane dolari, inca de…

- Povestea unui baietel de 12 ani care gaseste o piatra neagra pe care familia o foloseste timp de 9 ani ca opritor de usa face inconjurul lumii. Probabil va intrebati de ce este atat de speciala? Ei, bine, acest obiect valoreaza, de fapt, 80 de milioane de dolari

- Departamentul de Strategii Guvernamentale (DSG), infiintat pe 23 august 2017 si condus de fostul realizator al Antenei 3, Felix Rache, a primit intr-un singur trimestru de activitate un buget de 3,3 milioane de lei (aproximativ 700.000 de euro)