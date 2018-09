Stiri pe aceeasi tema

- Zonele rurale cu potential turistic din intreaga tara vor fi prezentate in perioada 28 – 30 septembrie la Targul National de Turism Rural de la Albac, cel mai important targ de turism rural din Romania. Ajuns in acest an la cea de-a XIV-a editie, targul reuneste cererea si oferta din turismul rural…

- Biletele pentru spectacolele celei de-a 28-a editii a Festivalului National de Teatru (FNT) vor fi puse in vanzare online, incepand de miercuri, și la casa de bilete centralizata a Teatrului National "I. L. Caragiale" din Bucuresti, incepand de joi, informeaza Mediafax.Biletele pentru spectacolele…

- AFEER organizeaza, in perioada 18-20 septembrie, cea de-a doua editie a Targului National de Energie, un demers al furnizorilor pentru o corecta informare a consumatorilor, sub deviza "Fii informat! Alege ce ti se potriveste!'. Targul se va desfasura la Palatul Parlamentului, in cadrul International…

- Cea de-a XI-a ediție a Festivalului "Serbarile Toamnei" a debutat cu tradiționala parada desfașurata pe un traseu nou, avand in vedere schimbarea locației evenimentului. Cum scena a fost amplasata in zona Parcului Trandafirilor (notariate) și nu in intersecția de la fosta Casa a Carții, fanfara, ansamblurile…

- Cea de-a saptea editie a reality show-ului ”Poftiti la nea Marin” si penultima din acest sezon a fost castigata de CRBL, cel care i-a si tinut locul lui nea Marin in prima zi si care a reusit sa organizeze o petrecere greceasca de peste o suta de persoane in numai cateva ore.

- La Zlatna inceput, vineri, a VI-a ediție a Festivalului Internațional de Film Etnografic. Manifestarile au fost deschise, ca in fiecare an, de o parada a portului popular la care au participat locuitorii orașului, ai satelor apropiate și delegații invitate din alte zone. Potrivit organizatorilor, in…