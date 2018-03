Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile daneze au informat joi ca vor construi un gard de 70 kilometri la granita cu Germania pentru a tine la distanta mistretii care pot transmite pesta porcina africana porcilor de ferma, afectand astfel importanta industrie a carnii de porc din Danemarca, informeaza Reuters. Chiar daca in Danemarca…

- Atentatele din ultimii au clarificat ca, in Europa, imigratia "implica amenintarea terorismului si un pericol fatal", a declarat, joi, ministrul ungar de Externe Peter Szijjarto, marcand doi ani de la o serie de atacuri teroriste comise la Bruxelles, relateaza agentia MTI. La 22 martie,…

- Nu, nu vorbim despre actuala regina a Marii Britanii, ci despre Prințesa Elisabeta a Belgiei. Cu alte cuvinte, despre fiica Reginei Mathilde a Belgiei și a soțului ei, Regele Philippe al Belgiei, care, intr-adevar, va fi, candva, regina. Una a Belgiei. Ea e Prințesa Elisabeta a Belgiei, viitoare regina…

- Forurile din rugby investigheaza prestația arbitrului roman Vlad Iordachescu la meciul Belgia – Spania (18-10). Dupa Rugby Europe, care a anunțat ca prestația arbitrului roman la meciul de la Bruxelles, va fi analizata vineri, in Polonia , cu ocazia startului CE U18, și World Rugby va investiga cazul.…

- Ce s-a intamplat azi, 17 martie. Pentru cei care vor sa știe ce s-a intamplat azi, 16 martie, am facut o trecere in revista a evenimentelor importante din aceasta data. In anul 1819 s-a nascut poetul Alecu Russo, autorul volumului “Cantarea Romaniei” (m. 5 feb 1859), iar o suta de ani mai tarziu, in…

- Theresa May, Donald Trump, Angela Merkel și Emmanuel Macron au semnat o declarație comuna prin care condamna ferm otravirea cu substanța neurotoxica a fostului agent rus, pe care il considera un atentat asupra suveranitații Marii Britanii.

- In timpul Erei Migratiei (300 - 700 e.n.), grupuri precum gotii si vandalii s-au stabilit in Europa, profitand de declinul Imperiului Roman. Un grup care a devenit confortabil a fost cel al bavarilor, care s-au stabilit in sudul Germaniei in...

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, spunea la Congresul PSD ca Portul Constanța trebuie sa devina principala poarta de intrare in Europa ”chiar daca se vor supara unii”. Dragnea se referea la Olanda, care incearca sa mențina Portul Rotterdam drept cel mai mare centru economic maritim al Europei.Citește…

- Aceasta a participat, la Facultatea de Drept din Capitala, la masa rotunda 'Egalitatea intre femei si barbati: Provocari in 2018. Reprezentari de gen - marturii ale ambasadorilor', alaturi de doamnele ambasador ale Libanului, Olandei si Tunisiei si ambasadorul Canadei la Bucuresti. Intrebata…

- Criza totala: CSM București a pierdut dupa un an și jumatate in Liga Naționala de handbal feminin. Antrenoarea Helle Thomsen, la un pas de demitere. Campioana a suferit primul esec in Liga Nationala dupa 38 de victorii la rand, 21-23 (12-11) in Banie, cu SCM Craiova, locul doi in ierarhia la zi. CSM…

- Comisia Europeana a publicat un proiect de acord de Brexit in care propune stabilirea unei "zone comune de reglementare" pe intreaga insula Irlanda, fara frontiere interne, in cazul in care Londra nu gaseste solutii pentru mentine deschisa granita intre Irlanda si regiunea britanica Irlanda de Nord.

- A pus in pericol siguranta circulatiei. Aflat la volanul unei masini, un barbat de 38 de ani din comuna Metes a fost oprit in trafic la Ampoita, iar politistii au descoperit ca avea alcoolemie de 1,20 in aerul expirat si nu detinea pemis de conducere. Potrivit IPJ Alba, sambata, 17 februarie, in jurul…

- Cancelarul federal al Germaniei, Angela Merkel, si-a exprimat dorinta, in timpul intrevederii pe care a avut-o vineri, la Berlin, cu premierul italian, Paolo Gentiloni, ca Uniunea Europeana (UE) sa intreprinda in continuare pasi pentru o politica externa comuna, informeaza dpa. Subliniind ca acest lucru…

- Primaria Botosani se implica in rezolvarea problemei cainilor comunitari, nu doar prin capturarea cainilor de pe strazi, ci si prin sustinerea din punct de vedere financiar a promovarii campaniei de castrari gratuite initiate in parteneriat cu asociatiile pentru protectia animalelor din Europa.

- Lotul național largit al „stejareilor” U18 intra de sambata, 17 februarie, in cel de-al treilea cantonament al anului, inaintea Campionatului European din primavara. Stagiul se desfașoara in doua etape: prima intre 17-19 februarie, la Complexul Sportiv Navasart Snagov, județul Ilfov, iar a doua intre…

- (foto: www.aftenbladet.no) La mijlocul lunii octombrie 2017, pe „Stadio Olimpico” din capitala Italiei, AS Roma si Lazio au disputat un meci de fotbal al carui rezultat a contat mai putin. Galeria lui Lazio a aruncat spre tribune o multime de abtibilduri si pliante cu Anne Frank imbracata in tricoul…

- Amenintarea terorista la adresa Europei nu va face decat sa creasca anul acesta, avertizeaza unii experti, in contextul in care multi combatanti straini de intorc acasa avand cunostinte „high tech” despre arme, pe care le-au invatat pe terenul de lupta, scrie The...

- Un tragic accident de circulație s-a produs in aceasta dimineața, in jurul orei 8.00, pe drumul județean 101P, in satul Bobolia din comuna Poiana Campina, aproape de ieșirea spre comuna Magureni. Un barbat a decedat dupa ce a fost lovit din plin de un autoturism. Se pare ca victima a coborat dintr-un…

- Destinatia este mereu aceeasi, singurul lucru schimbat fiind itinerariul, care nu mai este vechea ruta balcanica, inaccesibila incepand cu anul 2016, ci o noua ruta care din Grecia, trece prin Albania, Muntenegru, Bosnia, Croatia si Slovenia. Un traseu inedit care, cu toate acestea, asa cum asigura…

- Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. (SEACE) a ținut prima sa conferința de vânzari la Berlin, în perioada 18-21 ianuarie. Având sediul la Amsterdam, SEACE s-a poziționat ca o noua organizație europeana pentru soluții de climatizare. La conferința de vânzari au…

- "Cei care ne judeca pe noi sunt campionii democrației, ai drepturilor omului – a se citi cu ghilimelele de rigoare -, Juncker, Timmermans și mai nou Vera Jourova. Timmermans, pentru multa lume e surprinzatoare ascensiunea lui, era ministrul de Externe al Olandei. In calitatea aceasta, a fost raportorul,…

- Eugen Kovacs, primarul municipiului Carei este obligat de Tribunalul București sa respecte limba romana. Edilul din Carei a amplasat in spațiul public doua placi comemorative inscripționate exclusiv in limba maghiara. Magistrații Tribunalului București au admis luni, 5 februarie, acțiunea Asociației…

- Semifinala Eurovision din Salina Turda, o premiera absoluta in istoria concursului, la 90 de metri sub pamant Elena Gheorghe si Ad Libidum Voices sustin recitalurile semifinalei Eurovision din Salina Turda

- DPD Romania, una dintre cele mai mari companii de curierat expres si coletarie de pe piata locala, are un nou director comercial, Radu Dumitru Stanescu, cu o experienta de peste 20 de ani in management si consultanta, acumulata in organizatii locale si multinationale din Europa de Est, Centrala si…

- Moldova este pe locul trei in Europa dupa ritmul de creștere a Produsului Intern Brut calculat pe cap de locuitor. Cel putin asta arata un clasament intocmit de site-ul tradingeconomics.com, pentru anul 2016.

- Neculai Moraru „Ne pregatim intens pentru semnarea, in aceasta luna, a doua contracte de execuție care vizeaza construirea unei gradinițe și modernizarea unor artere rutiere”, declara primarul Neculai Moraru. Alte trei proiecte de anvergura, pe Programul Național de Dezvoltare Locala 2, au ieșit din…

- Atac dur al Monicai Macovei la adresa PSD-ALDE in Parlamentul European. "Romanii au strigat in strada „Vrem justiție, nu corupție”! Romanii vor in Europa și asta vrem și noi, in Europa. PSD și ALDE vor sa ne scoata din Europa, au declanșat lupta pentru corupție și impotriva justiției și impotriva…

- Guvernul și Parlamentul se convoaca astazi, 6 februarie, in prima ședința comuna din acest an. Ședința va fi prezidata de prim-ministrul Pavel Filip și președintele Parlamentului Andrian Candu.

- In week-end-ul care urmeaza, localnicii din satele Granari si Lovnic, comuna Jibert, vor participa la „Fosnic”, obicei organizat an de an in cinstea zilei de 24 ianuarie, cand se serbeaza Unirea Principatelor. Chiar daca petrecerea nu se ține exact de ziua Unirii Principatelor, evenimentul este…

- Un incendiu puternic a izbucnit luni dupa amiaza la o casa din satul Paltinis, comuna Bacesti din Vaslui. Doi copii in varsta de 3 ani, respectiv un an si opt luni, au fost preluati de un elicopter SMURD in stare grava si au fost adusi la Spitalul de Arsi din Bucuresti.

- Randamentele pentru obligatiunile germane pe cinci ani au revenit, luni, in teritoriul pozitiv, pentru prima data dupa 2015, dupa ce un membru in Consiliul guvernatorilor BCE a declarat ca institutia ar trebui sa clarifice modul in care intentioneaza sa puna capat achizitiilor de active, informeaza…

- Ieri, 25 ianuarie 2018, politistii Postului de Politie Unirea, sprijiniti de politistii Sectiei 4 Politie Rurala Ocna Mures l-au identificat un tanar de 19 ani, din Ocna Mures ca banuit de comiterea, impreuna cu 3 minori de 14, 15 si 17 ani, din comuna Unirea, a unui furt cu un prejudiciu total de 1.600…

- Un fost infirmier si diacon dintr-o dieceza din Flandra a recunoscut marti, în prima zi a procesului sau de la Bruges, în nordul Belgiei, ca a provocat moartea a 10-20 de persoane, au relatat marti media belgiene, citate de AFP. Este pentru prima data când Ivo Poppe,…

- Sefa diplomatiei UE, Federica Mogherini, s-a declarat luni 'extrem de ingrijorata' de operatiunea militara desfasurata de armata turca impotriva unei militii kurde in nordul Siriei, relateaza France Presse. 'Sunt extrem de ingrijorata', a recunoscut Mogherini, in cadrul unei conferinte de presa la…

- O artera tranzitata zilnic de mii de persoane, unde la orele de varf se circula bara la bara, a fost declarata „a nimanui“ de oficialii administratiei iesene. Drumul care face legatura din municipiul Iasi spre comuna Miroslava, considerata cea mai bogata din tara, nu este inventariat de nicio institutie…

- Consiliul Județean Vrancea a depus spre finanțare prin Programul Național de Dezvoltare Locala (PNDL), etapa a II-a, derulat de Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, un numar de 32 de proiecte de investiții. Este vorba de investiții in infrastructura…

- Si-a infruntat frica de noi inceputuri si a reusit sa-si faca loc in lumea barbatilor europeni. Vorbim despre o tinara din Moldova, care munceste in cadrul Asociatiei Europene a Industriilor Constructoare de Masini din capitala Belgiei, Bruxelles. La doar 25 de ani, Olga Chilat se poate lauda cu un…

- Peste 200 de migranti de origine africana au reusit sa traverseze sâmbata gradul dublu care separa Marocul de enclava spaniola Melilla, potrivit mai multor responsabili, însa unii dintre ei au fost raniti, precum si un politist, relateaza AFP. În cursul dupa-amiezii,…

- Riscul de avalansa a atins un nivel maxim joi in Alpii francezi, dupa trecerea furtunii Eleanor deasupra Europei Occidentale, unde acest fenomen meteorologic extrem a facut patru victime in Franta si Spania si a stimulat mai multe incendii in Corsica, informeaza AFP. Timp de peste 24 de…

- Judecatoarea Florica Roman, de la Curtea de Apel Oradea, se adreseaza ambasadorilor Belgiei, Danemarcei, Finlandei, Franței, Germaniei, Olandei și Suediei, cei care și-au exprimat ingrijorarile cu privire la modificarile legilor justiției prin intermediul unei scrisori deschise publicate pe blog-ul…

- Ambasada Germaniei precizeaza ca nu a primit din partea MAE traducerea Legilor Justitiei, asa cum anuntase Florin Iordache, dar subliniaza ca are propriii diplomati care cunosc limba romana si pot face o analiza a pachetului de legi. "In decursul ultimelor luni, ambasada a urmarit indeaproape…

- Ministerul Justiției publica, inca din 2004, un studiu comparat al modului in care funcționau Parchetele și modul de numire a procurorilor șefi din instituția Ministerului Public. Acum, proiectele de legi care au starnit atata valva și au scos oamnii in starda sunt aliniate la aceleași standarde cu…

