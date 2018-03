Stiri pe aceeasi tema

- Binecunoscuta cantareața Nico are o forma fizica de invidiat. Vedeta, insa, a marturisit ca a renunțat la diete. Nico, care a facut liceul la fara frecvența , este o cantareața de succes de pe piața muzicala din Romania. Ea nu este doar posesoarea unei voci foarte bune, ci atrage atenția și prin felul…

- Cantareața Ligia a nascut pe 23 martie, insa totul s-a aflat abia acum. Artista a vrut sa fie totul secret, insa dupa cateva zile de cand a devenit mama, sotul vedetei a facut și primele declarații despre naștere. „Desi initial nu ma credeam in stare, am asistat la nastere! Mi-am gasit parca dintr-o…

- Felix Baumgartner, iubitul Mihaelei Radulescu, a postat pe Instagram un mesaj care i-a facut pe mulți sa se intrebe daca relația lui cu Mihaela Radulescu mai funcționeaza așa cum trebuie. Mai exact, Felix a postat un mesaj cu ”Te iubesc”, insa, culmea, nu pentru Mihaela. Probleme in Paradis?

- Cum iși intreține Anca Serea tenul perfect. Masca preparata de vedeta face minuni și a dezvaluit rețeta tuturor. Soția lui Adi Sina a fost invitata in cadrul emisiunii de la Antena Stras. Anca Serea a preparat o masca de fața simpla, folosind doar trei ingrediente: avocado, ulei de argan și ulei de…

- Ciprian Marica, fost internațional, a vorbit despre alegerile pentru președinția FRF, din 18 aprilie, și spune ca spera sa nu fie jocuri de culise, criticand campania dusa de Lupescu și Burleanu. In plus, fostul atacant a dezvaluit ca in viitorul apropiat se va implica și el in conducerea fotbalului…

- Adi Sina negociaza cu soția, Anca Serea, sa mai faca cel puțin un copil, deși au deja cinci. Cei doi traiesc o frumoasa poveste de dragoste și vor sa devina din nou parinți. Dezvaluirea va fi facuta de Anca Sina Serea, joi, 22 martie, de la ora 20.00, la Antena 1, in cel mai amuzant show al momentului,…

- Oana Roman a fost prezenta joi, 15 martie, la emisiunea Oana Punct Roman, pe care o are live pe pagina de Facebook a revistei Viva. Oana Roman a abordat și astazi cele mai fierbinți subiecte ale zilei. “Din motive de sanatate, invitatul meu de azi, Alin Galațescu, n-a mai putut ajunge și ne-a promis…

- Ianis Hagi a luat-o pe urmele tatalui si a semnat un parteneriat cu BMW, acesta primind din partea producatorului de mașini un BMW M140i xDrive. "La volan sunt responsabil, așa cum sunt si pe teren. Trebuie sa am grija in primul rand de mine, la inceput e normal sa invat masina, sa o simt si o sa fie…

- Catherine Palmer , de 101 ani, din Marea Britanie, a primit cadou diploma de licenta dupa 80 de ani de la absolvirea Universitatii Victoria din Manchester. Acesta este unul dintre cadourile surpriza pe care Alison, fiica ei, i le-a facut, ...

- Ce a primit Oana Zavoranu de 8 Martie de la soțul ei. Ca de fiecare data, Alex a surprins-o pe vedeta și i-a daruit ceea ce iși dorea foarte mult. Oana Zavoranu si sotul sau au oferit un interviu pentru “XNS“, unde au vorbit despre cadoul pe care Alex i l-a facut sotiei sale. Oana Zavoranu și-a laudat…

- Fostul rector al Universitatii „Stefan cel Mare” Adrian Graur a primit titlul „Rector emeritus” din partea universitatii sucevene. Diploma i-a fost inminata de rectorul interimar, Mihai Dimian. La eveniment, din partea autoritatilor locale au participat prefecta Mirela Adomnicai, vicepresedintele Consiliului…

- Deputatul PNL Cezar Preda, reprezentant al PNL in Comisia de control al SRI, a apreciat ca formarea pe care o asigura Colegiul National de Informatii este utila si ca singurul care a obtinut in mod nemeritat diploma de absolvire a cursurilor ar fi ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici.

- „Nu poti fi serios in momentul in care dupa ceva timp spui ca ai primit o diploma la care nu ai participat. Asta face parte din discutii de club, de seara cand te duci, bei ceva la club si pe urma spui dimineata ca nu stii ce s-a intamplat. Faptul ca actuala conducere a SRI a considerat ca trebuie…

- Deputatul PNL Cezar Preda a declarat miercuri ca nu poate spune daca decizia SRI de a inchide Colegiul National de Informatii este o decizie buna sau rea, afirmand ca si el a participat la cursurile Colegiului, dar spune ca ministrul Finantelor, Eugen Teodorvici, este "singurul om care a primit o diploma…

- Deputatul PNL Cezar Preda a apreciat ca formarea pe care o asigura Colegiul National de Informatii este utila si ca singurul care a obtinut in mod nemeritat diploma de absolvire a cursurilor ar fi ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici. "Cred ca singurul om care a primit o diploma…

- Deputatul PNL Cezar Preda, membru in Comisia SRI, a declarat, miercuri, ca este de parere ca ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, este „singurul om care a primit o diploma nemeritata” din partea Colegiului National de Informatii (CNI), afirmand ca formarea oferita de institutie era utila.

- "Este o chestiune de saptamani", ne-au declarat mai multe surse din SRI. Intr-un raspuns oficial primit de PressOne de la Biroul de Presa al Academiei SRI se precizeaza ca, in acest moment, "activitatea Colegiului National de Informații este suspendata". Decizia de suspendare a activitații, care va…

- Indiferent ca vrei sa urmezi un regim alimentar de durata sau vrei doar sa scapi de cateva kilograme in plus, modul in care slabesti trebuie sa fie unul sanatos. Dietele minune care promit silueta ideala intr-un timp record nu numai ca nu exista, insa adoptarea unor principii gresite de slabit iti poate…

- La ultimul Comitet Executiv al Federatiei Internationale de Gimnastica, desfasurat in Elvetia, la Lausanne, s a decis si acordarea diplomei de onoare constantencei Olga Didilescu, pentru activitatea deosebita, desfasurata la nivel inalt, o lunga, ca arbitru international. Aceeasi distinctie i a revenit…

- Astazi Minodora a dat o mare petrecere! Vedeta a implinit 40 de ani, motiv pentru ca si-a invitat toti prietenii si s-au pus pe petrecut. Vedeta a primit un cadou inedit de la sotul ei, ceva ce isi dorea de foarte mult timp.

- Vica Blochina locuiește intr-un apartament a carui valoare se ridica la 350.000 de euro, un cadou de la fostul selecționer Victor Pițurca, de pe vremea cand ii era amanta. De cand a devenit proprietara, vedeta nu pare sa fi platit de prea multe ori intreținerea la timp. Dovada stau multitudinea de…

- Alina Pușcaș a primit un mesaj de la o admiratoare, care a impresionat-o pana la lacrimi. Prezentatoarea de a „Te cunosc de undeva” a vorbit despre asta in cadrul unei emisiuni de la Antena Stars. Invitata la „Star Chef”, Alina Puscas a povestit un episod emotionant, care a impresionat-o foarte tare.…

- Andres Iniesta ar putea parasi Barcelona, dupa ce a primit o oferta de nerefuzat din campionatul Chinei, conform Sport.es. Mijlocașul este ademenit in Asia de clubul Tianjin Quanjian, care ii pregatesc un salariu fabulos spaniolului ajuns la 33 de ani. Chinezii ii ofera lui Iniesta un salariu anual…

- Monica Tatoiu aniverseaza 31 de ani de mariaj. La așa ocazie speciala, vedeta a primit un cadou inedit de la partenerul ei de viața. Monica Tatoiu este alaturi de același barbat de decenii. Femeia de afaceri și partenerul ei de viața, Victor Tatoiu, aniverseaza 31 de ani de casnicie. Vedeta a primit…

- Brazilianul Rivaldinho pare sa fi trecut rapid peste dezamagirea cauzata de desparțirea de Dinamo. Plecat in aceasta iarna la Levski Sofia, fiul lui Rivaldo se bucura de o apreciere deosebita in Bulgaria. Fostul atacant al lui Dinamo va purta la Levski tricoul cu numarul 10, fiind vazut de oficialii…

- Anca Serea face fitness pentru a-și menține silueta. Vedeta are cinci copii, insa arata perfect. Soția lui Adi Sina recunoaște ca metabolismul o ajuta foarte mult. Bruneta face fitness pentru a-si mentine trupul de invidiat. „E o chestie de metabolism, noroc si vointa. Ma ajuta sa imi dozez energia…

- Mesajul primit de Bianca Dragușanu dupa ce s-a aflat ca a ieșit in club, impreuna cu Victor și cațiva prieteni . Vedeta a comentat, in cadrul emisiunii pe care o prezinta la Kanal D, un mesaj primit de la un admirator pe pagina sa de Facebook. Potrivit vedetei, mesajul este reprezentativ pentru toți…

- Un barbat din capitala este cercetat penal intr-un dosar pornit pe trafic de influența. Acesta este banuit ca ar fi extorcat și primit bani pentru organizarea obținerii permisului de conducere și eliberarea diplomei de bacalaureat. Pe primul episod al anchetei, acesta ar fi pretins și primit 350 de…

- Fostul tenismen si bruneta sunt din nou la cutite, iar asta i-a declansat lui Brigitte o boala cronica. Ea da vina pe sotul ei pentru ca s-a imbolnavit si sustine ca nu mai are pe nimeni pe lume, in afara de copii. Brigitte Nastase a ajuns din nou pe mana medicilor. Bruneta se confrunta cu probleme…

- De-a dreptul superb a fost cadoul pe care Corina Bud l-a primit de ziua ei. A venit de la Robin, fiul ei care a reusit sa-si rasfete mama si, in acelasi rimp, sa o surprinda placut. S-a intamplat chiar la primele ore ale diminetii.A

- Monica Anghel a slabit foarte mult in ultima perioada de timp și tot mai vrea sa dea jos niște kilograme. Vedeta a detaliat dieta ei. Monica Anghel, care este casatorita și are un baiat , este foarte hoitarata sa scape de kilogramele in plus. Monica Anghel, care anul trecut a suferit o intervenție chirurgicala…

- Nimeni si nimic nu ne poate opri sa avem grija de sanatatea noastra dimpotriva, datoria ne obliga sa traim viata frumos, respectandu-ne trupul. Un trup puternic, sanatos, flexibil se obtine, indiferent de varsta, prin miscare. Doar in acest fel vom reduce stresul, vom topi rugina de pe articulatii…

- Oana Zavoranu a primit o oferta incredibila de la Floricica dansatoarea, care s-a oferit sa fie mama-surogat pentru copilul vedetei. Floricica Dansatoarea, cea care s-a facut remarcata și la emisiunea culinara „Chefi la cuțite”, a venit cu o oferta șoc pentru Oana Zavoranu, care iși dorește foarte mult…

- Departamentul de Strategii Guvernamentale (DSG), infiintat pe 23 august 2017 si condus de fostul realizator al Antenei 3, Felix Rache, a primit intr-un singur trimestru de activitate un buget de 3,3 milioane de lei (aproximativ 700.000 de euro)

- Departamentul de Strategii Guvernamentale (DSG), infiintat pe 23 august 2017 si condus de fostul realizator al Antenei 3, Felix Rache, a primit intr-un singur trimestru de activitate un buget de 3,3 milioane de lei (aproximativ 700.000 de euro)

- Denisa Raducu s-a stins din viata la numai 27 de ani, din cauza cancerului. In ultima vreme cantareata slabise foarte mult, era piele si os, ajungand sa cantareasca 23 de kilograme. Artista a lasat in urma o familie zdrobita de durere si mii de fani care tanjesc dupa creatiile ei muzicale. A

- Bucurie mare in familia Laurei Cosoi! Vedeta este insarcinata in patru luni. Ca timpul sa treaca mai ușor, a decis sa plece intr-o vacanța exotica cu soțul sau, Cosmin Curticapean, și cu prietena sa, Andreea Raicu. Mai exact, inainte de cel mai fericit moment din viața lor, Laura și soțul ei se relaxeaza…

- Genaro Gattuso, actualul antrenor al celor de la AC Milan, a implinit ieri 40 de ani, prilej pentru fostul sau tehnician de la clubul rossonero, Carlo Ancelotti, sa-i trimita o scrisoare emotionanta, publicata in Gazzetta dello Sport, in care a rememorat cateva dintre amintirile din perioada in care…

- Cum s-a distrat Oana Zavoranu de ziua ei și ce cadou a primit de la soț. Vedeta a recunoscut ca a exagerat și a baut peste masura de ziua numelui, Sf. Ion. Mai mult, cu ocaziua aniversarii numelui, Oana Zavoranu a primit de la soțul ei, Alex, un pisoi in valoare de 1.500 de euro. „Am copii de toate…

- De Sf. Ion, Oana Zavoranu si-a aniversat ziua de nume si a petrecut in stil mare. Vedeta a povestit cum a petrecut si ce cadou de 1.500 de euro a primit de la sotul ei, Alex. Oana Zavoranu nu spune niciodata nu unei distracții pe cinste, insa de aceasta data, conform spuselor Oanei Zavoranu, vedeta…

- Adrian Mutu a precizat ca totul s-a intamplat in Republica Dominicana, pe vremea cand era casatorit cu a doua sa sotie, Consuelo Matos. SCANDAL MONSTRU intre Adrian Mutu si Ciprian Marica. REPLICI DURE: "Unde era el in momentul acela?" "La 33 de ani m-am botezat in Republica Dominicana.…

- Reacția Oanei Roman dupa ce Alexandru Arșinel i-a luat apararea medicului Lucan . Vedeta a dezbatut subiectul controversat in cadrul emisiunii online, gazduita de revista VIVA!, OanaPunctRoman. Oana Roman a marturisit ca il respecta foarte mult pe marele actor, insa considera ca nu era necesar ca acesta…

- Emisiunea “Aici eu sunt vedeta” de la Antena 1 nu va mai fi prezentata de Dan Bittman, iar locul sau va fi ocupat de o vedeta cu vechime in trustul Intact. “Aici eu sunt vedeta” este o emisiune de umor care aduce in prim plan secretele, fobiile, stangaciile și tabieturile vedetelor, in cel mai plauzibil…

- O cunoscuta vedeta de televiziune din Romania a primit un cadou special din Maramures. Este vorba despre Mirela Boureanu Vaida, care a primit cate un rand de straie traditionale pentru cei doi copii pe care ii are. Foarte incantata de cadoul primit, vedeta a postat pe pagina personala de pe o retea…

- Emanuel Ungureanu, vicepresedintele Comisie de Sanatate din Camera Deputatilor si omul de la care a pornit dosarul doctorului Mihai Lucan, l-a criticat dur pe Alexandru Arsinel, actorul care ii luase apararea lui Lucan.

- Presedintele tarii, Igor Dodon, a avut o intilnire cu Ana Munteanu, ciștigatoarea celui de-al șaptelea sezon al show-ului televizat „Vocea Romaniei”. In cadrul intilnirii, Anei Munteanu i-a fost conferita Diploma de Onoare a Președintelui Republicii Moldova. „Pentru succesul remarcabil obținut in cadrul…

- Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, i-a oferit caștigatoarei concursului „Vocea Romaniei", Ana Munteanu, „Diploma de onoare a președintelui", pentru „promovarea imaginii Republicii Moldova in lume, in semn de apreciere a talentului și a efortului depus in perfecționarea acestuia".