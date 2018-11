FOTO/VIDEO-Bunici cu trei nepoți, rătăciți în munții Ciucaș, la Cheia. Operațiune de salvare de patru ore Jandarmii montani din stațiunea Cheia au avut o misiune dificila vineri seara. Acestora le-a fost cerut sprijinul pentru a localiza și gasi șase persoane, trei adulți și trei copii, care s-au abatut de la un traseu montan și s-au ratacit. Citește mai multe detalii aici: Dupa ce au desfașurat activitați specifice și au reușit localizarea persoanelor aflate in primejdie, in urma unei misiuni care a dura aproximativ patru ore, jandarmii au reușit sa-i coboare pe cei șase in stațiunea Cheia. Este vorba de trei adulți cu varste cuprinse intre 73 și 42 de ani și trei copii cu varste cuprinse intre… Citeste articolul mai departe pe actualitateaprahoveana.ro…

Sursa articol si foto: actualitateaprahoveana.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Au fost gasiti turistii rataciti in muntii Ciucas Salvamontiști în acțiune. Foto: Arhiva RRA. Jandarmii montani au reusit, aseara, dupa 4 ore de cautari în Muntii Ciucas, sa-i recupereze pe cei 6 turisti care s-au ratacit dupa ce s-au abatut de la traseul marcat în…

- Sase turisti din Bucuresti, intre care trei copii, au fost recuperati, vineri seara, de jandarmii montani din Prahova, dupa ce s-au ratacit pe traseul Valea Stanii – Cabana Ciucas, din cauza ca s-au abatut de la traseul marcat.

- Jandarmii montani sunt in alerta dupa ce trei persoane s-au ratacit in vineri seara, la Cheia, in munții Ciucas. Jandarmii montani din cadrul postului Cheia au fost alertați de apropiatii persoanelor disparute, trei adulți și trei copii, și au decat in cautarea lor. Dispariția a fost sesizata vineri,…

- Jandarmii prahoveni care patrulau, luni, in zona padurii din localitatea Romanești, au intervenit pentru dezamorsarea unui conflict izbucnit intre doua grupuri de cautatori de trufe. Incidentul s-a lasat cu amenzi și dosare penale pentru indivizii care derulau ilegal aceasta activitate, ei fiind și…

- Jandarmii montani din Sinaia au petrecut noaptea pe munte, incercand sa gaseasca și sa coboare in siguranța doi tineri americani care s-au ratacit pe traseele din Bucegi. Cei doi americani, tineri cu varste de 22 și 24 de ani, au pornit pe munte marți dupa-amiaza, in jurul orei 15.00. Au vrut sa profite…

- USR spune ca ministrul va trebui sa raspunda in fata comisiei de aparare din Parlament de ce si-a intrerupt concediul si a fost la sediul MAI in seara de 10 august, daca nu a influentat in niciun fel in interventia Jandarmeriei, daca unitatile teritoriale ale Jandarmeriei se disloca la ordinul Ministrului…

- Trei copii cu varste cuprinse intre 9 si 10 ani si doi adulti au ajuns duminica la spital, dupa ce patru masini s-au ciocnit pe DN2, in localitatea Cioranca, judetul Buzau. Traficul catre Bucuretti este blocat, scrie Mediafax.Potrivit IPJ Buzau, accidentul s-a produs pe DN2, in localitatea…

- Un copil de aproximativ 11 ani a ramas blocat, luni dupa-amiaza, intr-un gard metalic dintr-un parc din Calarași. Intervenția pompierilor a fost foarte dificila, in condițiile in care o bucata de fier din gard i-a strapuns copilului capul. Victima, care era conștienta și cu funcții vitale, a fost dusa…