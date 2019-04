Stiri pe aceeasi tema

- Iubitorii masinilor vechi si de epoca au avut ocazia de a se intalni cu bijuteriile pe 4 roți, la Alba Iulia, sambata, 13 aprilie, pe Platoul Obeliscului lui Horea din Cetatea Alba Carolina. Retro Parada Primaverii a deschis in acest weekend sezonul 2019 al evenimentelor dedicate vehiculelor istorice.…

- Lista EVENIMENTELOR organizate de Primaria municipiului Alba Iulia in 2019: Festivalul Roman Apulum, Alba Fest și Sarbatoarea Muzicii, printre atracțiile anului Cetatea Alba Carolina va fi animata și in acest an de festivaluri și spectacole, pe toata perioada sezonului turistic. Primaria Alba Iulia…

- Sambata, pe Platoul Obeliscului lui Horea din Cetatea Alba Carolina, va avea loc editia 2019 a Retro Paradei Primaverii. La Alba Iulia, expoziția va fi deschisa intre orele 10.00 si 14.00. Retromobil Club Romania – Filiala Judeteana Alba, in parteneriat cu Primaria Alba Iulia ,organizeaza sambata 13.04.2019,…

- Duminica, 7 aprilie 2019, de la ora 14,00 , pe platoul din fața Monumentului Ostașului Roman din Carei se va da startul sezonului pentru membrii asociației Open Road Bikers & Friends. Adunarea va avea loc de la ora 14,00 cu sprijinul Fundației pentru promovarea turismului local grof Karolyi, a Centrului…

- Primaria Alba Iulia intentioneaza sa scoata la licitatie opt terenuri pe care sa fie amplasate tonete la care sa fie vandute inghetata si covrigi. Locatiile sunt in Cetatea Alba Carolina si alte zone din oras. Terenurile vor fi inchiriate pe 4 ani, iar pretul de pornire al licitatiei este de 100 euro/luna/locatie.…

- Colecționarii mașinilor de epoca iși dau o noua intalnire. Retroparada Primaverii va avea loc in municipiul Hunedoara. Castelul Corvinilor va fi decorul perfect pentru etalarea bijuteriilor pe patru roți. Retromobil Club Romania in parteneriat cu Primaria Hunedoara organizeaza sambata, 13 aprilie,…

- Primaria Alba Iulia face anunta derularea primelor lucrari la corpul principal al Palatului Principilor din Cetatea Alba Carolina, edificiu ridicat in secolul al XV-lea si considerat de catre specialisti cea mai importanta cladire administrativa din Transilvania.

- Primaria Alba Iulia investește peste 1,4 milioane de euro in iluminarea Cetații Alba Carolina! Primaria Alba Iulia vrea sa investeasca nici mai mult nici mai puțin decat 1,4 milioane de euro intr-un proiect de iluminat al Cetații Alba Carolina. Licitația privind incredințarea lucrarilor din cadrul proiectului…