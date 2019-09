Fotoreportaj: Urmarile accidentului de la Valu lui Traian. O masina a intrat cu viteza intr-un copac Imagini care te lasa fara cuvinte dupa accidentul din aceasta dimineata de la Valu lui Traian. Un tanar si a pierdut viata dupa ce a pierdut controlul autoturismului pe care il conducea, iar ceea ce a ramas in urma impactului cu un copac este tulburator. Imaginile vorbesc de la sine, dovedind inca o data ca viteza este cea care face diferenta intre viata si moarte.In aceasta dimineata, in jurul orei 06:50, politistii constanteni au fost sesizati cu privire la producerea unui accident rutier pe D ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol: ziuaconstanta.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un accident cumplit a avut loc in aceasta dimineața pe DN 3, in zona popasului turistic din Padurea Valu lui Traian, Constanța. Un tanar de 26 de ani și-a pierdut viața dupa ce a intrat cu mașina intr-un copac. Potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Constanta, citat de Agerpres, accidentul…

- Accident mortal în aceasta dimineața pe DN3. Un barbat de 26 de ani a condus un autoturism dinspre Valu lui Traian catre Constanta, iar la un moment dat, pe fondul neadaptarii vitezei la conditiile meteo, carosabilul fiind acoperit cu apa, a pierdut controlul asupra

- Sfarsit tragic pentru un tanar de 26 de ani, miercuri dimineata! Un accident cumplit s-a produs la iesirea din localitatea Valu lui Traian. Tanarul a murit pe loc dupa ce a intrat cu viteza intr-un copac, iar masina s-a rupt in doua.

- Totul a inceput pe urcarea Eau-Rouge-Raidillon, unde pilotii de Formula 2 depasesc viteza de 250 de kilometri pe ora, cand fiul lui Jean Alesi, Giuliano, de la Trident, a inceput sa scape de sub control monopostul sau, din cauza unei pene de cauciuc. Masina lui Alesi a avut tendinta sa vireze dreapta,…

- Doua persoane au murit și alte patru au fost ranite, joi seara, intr-un accident rutier produs in județul Suceava pe DN 17, la iesirea din localitatea Stroiesti spre Ilisesti. Doua mașini au fost implicate accidentul in care doua persoane, soț și soție, și-au pierdut viața. La fata locului au intervenit…

- Potrivit Politiei Constanta, barbatul care a murit in urma accidentului era pasager pe locul din dreapta fata. „Un barbat a condus un autoturism pe DN 38, dinspre Agigea catre Negru Voda, iar la kilometrul 41+200 ar fi pierdut controlul directiei de mers, a parasit carosabilul si a intrat in coliziune…

- Un barbat a murit și alte doua persoane au fost ranite, duminica dimineața, dupa ce mașina in care se aflau a lovit un copac, pe DN 38, intre Agigea și Negru Voda, in județul Constanța.Potrivit Poliției Constanța, barbatul care a murit in urma accidentului era pasager pe locul din dreapta…

- Un accident rutier s a produs sambata pe DN 15C, in Humulestii Noi, orasul Tg. Neamt. O masina a intrat intr un copac si soferul a ramas blocat in masina. Se deplaseaza un echipaj de pompieri militari cu o autospeciala de stingere cu apa si spuma cu modul de descarcerare si un echipaj de prim ajutor…